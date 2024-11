Gobernadores hicieron reclamos puntuales a Milei: coparticipación, obra pública y empleo

Los mandatarios provinciales se presentaron en la 30º Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y hablaron de producción.

En un contexto tensión con el gobierno nacional, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y San Juan se presentaron en un panel de la 30º Conferencia Industrial organizada por para Unión Industrial Argentina (UIA). Los mandatarios provinciales enviaron claros pedidos a Javier Milei: coparticipación, obra pública y empleo.

Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Marcelo Orrego formaron parte del panel «Consensos y acuerdos para alcanzar un modelo productivo federal».

Allí los gobernadores estuvieron de acuerdo con la política de reducción del déficit fiscal y aseguraron que sus economías están ordenadas. Asimismo, también repasaron los modelos de reducciones impositivas que tienen para distintos sectores productivos de sus provincias.

Sin embargo, ante la mención del diálogo con el gobierno nacional y la coparticipación todos los gobernadores coincidieron en un gesto de tensión.

Coparticipación y disputa

con el gobierno nacional

«Justo en este momento, hemos tomado responsabilidades en procesos que antes no eran responsabilidades de los gobiernos provinciales», inició Maximiliano Pullaro. En este sentido, si bien el mandatario reconoció que el fin es el equilibrio fiscal pidió que «no sea bajo la espalda de los gobernadores».

Como lo había reiterado en otras ocasiones, Pullaro indicó que estaba de acuerdo con el fin de las transferencias discrecionales, pero volvió a reclamar por que se transfiera «lo que marca la ley».

«El estado nacional tiene una deuda de 800 millones de pesos y eso es de la caja de jubilaciones, se lo que da nación para financiar el ANSES y no nos transfiere lo que tiene que transferir. Pedimos que se cumpla con lo que marca la ley», expresó. El encuentro de la UIA estuvo marcado por la controversia gracias a la ausencia del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis «Toto» Caputo. Esto se da en una tensión con un sector industrial que reclama igualdad de condiciones a las importaciones.

«Hay expectativa con el cambio, pero también hay mandatos. El presidente tenía un mandato que era bajar el déficit, pero también otro que era reducir impuestos y eso no ocurrió», espetó Pullaro y el salón repleto de empresarios industriales estalló en aplausos.

Por todo esto, Pullaro indicó que el diálogo institucional debería «ser mayor» y afirmó que se debe «respetar la ley y los gobernadores son aliados porque tienen el objetivo de que Argentina crezca».

Por su parte, el gobernador de Córdoba indicó que sería muy fácil para él lograr el equilibrio fiscal si no envía más dinero a los intendentes y con ello hizo una clara referencia a los recortes nacionales.

«Tiene que haber un plan de crecimiento y desarrollo, e infraestructura. Tiene que contener una apertura, pero inteligente, cuidando a la gente que generan trabajo, no boba», sostuvo el cordobés y recibió otro fuerte aplauso por parte de la audiencia.

A su turno, Orrego aseguró que es «sosteniendo el empleo y con la articulación de lo público y lo privado que suceden las cosas».

«La justicia social es importante, no significa que el Estado pueda todo sino que cada padre o madre pueda llevar lo necesario a su hijo. No contamos con transferencias discrecionales, ni con el subsidio al transporte y salud, pero estoy seguro que salimos a cubrirlo porque es necesario proteger las familias», indicó

Para Orrego, hay que seguir aportando a ver como hacemos para que estas medidas se vayan desarrollando.

La industria como generadora de empleo



El gobernador de Córdoba expresó que es necesaria la industria y la producción en Argentina para crecer: «La industria es trabajo y sin trabajo no hay progreso».

A su turno, Pullaro aseguró que para sacar a la Argentina adelante no se hará «ni con populismo ni especulación financiera», sino que «con trabajo e industria».

«La industria no es ni de derecha ni de izquierda, es trabajo, y tenemos que darle ese norte para que nuestro país tiene una oportunidad», indicó el santafesino.

Además, Pullaro indicó que para mejorar la industria hay que «ponerle valor agregado» con Ciencia, Tecnología y Universidades: «Por eso trabaja el estado junto al sector privado».

Pedido por infraestructura y obra pública



El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró que para los trabajadores la infraestructura, el transporte y la comunicación son claves para el desarrollo de sus respectivas regiones.

«Jujuy viene sin pausa con el tema de dotar de infraestructura las inversiones mineras y sus parques industriales», afirmó Sadir.

«Sabemos que lo que es el desarrollo y trabajar, hacer obra pública, educación, la salud y la seguridad y lo hacemos en le marco de una economía equilibrada», indicó el gobernador.

Por su parte, Llaryora acotó que parar la infraestructura de la argentina es parar el crecimiento de un país.

«En Córdoba no estamos dispuestos a parar la infraestructura de la Argentina», concluyó.