Gobernadores presentarán proyecto de ley propio para asegurar ATN y el impuesto a combustibles

Tras la cumbre en el CFI, los mandatarios armaron otra entre ellos e impulsaron una iniciativa que llevarán al Congreso.

Hubo representantes de todas las provincias y, por Nación, Carlos Guberman y Lisandro Catalán. El texto no tiene el consentimiento de la Rosada.

«Fue una buena reunión», coincidieron a la salida de la cumbre del Consejo Federal de Inversiones desde el entorno de los gobernadores presentes y otros voceros que trabajan cerca de los funcionarios nacionales que asistieron al encuentro de este lunes.

Aunque poco después de la misma, que duró una hora y media, y tras un mano a mano privado de los gobernadores, se difundió un proyecto de ley en el que desde las provincias surgieron reclamos en torno a los dos ejes centrales de discusión: el impuesto de los combustibles líquidos y el remanente por el fondo de ATN que el Gobierno no gira en la medida que los gobernadores pretenden.

«Los abajo firmantes proponemos un Proyecto de Ley mediante el cual se decide la eliminación de todas los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina», sostiene el texto que rubricaron todos los presentes y que no fue consensuado con el Gobierno.

Además, resaltaron los gobernadores que «por otra parte, en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias, definimos que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548».

Entre los presentes sobresalieron Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Cordoba), Alfredo Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Además, por Chaco, La Rioja y Santa Cruz estuvieron los vicegobernadores Silvana Schneider, Teresita Madera y Fabián Leguizamón.

Antes de esa reunión privada, en el encuentro con Nación, estuvieron también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Por las provincias hubo representantes de todas, a excepción de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. Aunque firmaron los 24 distritos.

Sobre la discusión del impuesto de los combustibles líquidos, tiene una asignación específica para las provincias que, dicen en los distritos, el Gobierno no está ejecutando y que debe ir a obras en rutas, viviendas y subsidios del transporte urbano.

«Son todos temas que el Gobierno eliminó, frenó o no está haciendo. Por eso es muy probable que ahí haya un acuerdo en base a esas asignaciones que van a ir a las cuentas de las provincias en concepto de coparticipación para que sean los gobernadores los que se hagan cargo de esos temas», decían en la previa las fuentes provinciales.

En relación al remanente del fondo de ATN, la postura que llevaron los gobernadores también fue en pos de empezar a recaudar más. «Actualmente ese monto se lo queda Nación por completo. La propuesta es que se lo quede un pedazo Nación y otro pedazo sea coparticipable a las provincias», argumentan.

Las negociaciones se dan en el marco de la caída de la recaudación admitida por el Gobierno que, según fuentes cercanas a los gobernadores, «son peores que las que tenían previstas, cayendo en promedio cuatro puntos por la baja de actividad y la caída del consumo».

Justamente en la previa a la reunión de los gobernadores también se pronunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien señaló que desde el Gobierno «siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números».

Algunos gobernadores «hicieron un ajuste y otros no hicieron nada. Nación hizo ajustes y esperamos que la situación sea recíproca», agregó Francos en diálogo con Cadena 3.

La cumbre, además, se llevó a cabo en la previa del encuentro del Consejo de Mayo que convocó el Gobierno para el martes que viene, a las nueve de la mañana, en Casa Rosada.