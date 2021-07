“Gobernamos para devolverle la esperanza a los argentinos”, dijo Massa

Compartir

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó que “algunos gobiernan para pocos” y remarcó que, en cambio, el Frente de Todos lo hace “para todos” y para “devolverle la esperanza a los argentinos”.

“Con estos candidatos vamos a debatir en el Congreso la Argentina que viene: la de la recuperación del trabajo y la de la reactivación productiva para ponerla de pie”, indicó.

Massa habló durante el acto de presentación de los precandidatos a diputados del Frente de Todos que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Garín, partido de Escobar.

“Veo que aparecen candidatos que pasan de un lugar al otro, como si no importara si uno tiene arraigo al lugar en dónde vive a la hora de gobernar y aparecen discusiones que son de soluciones mágicas”, señaló el legislador.

El titular de la cámara baja sostuvo que “quienes cerraron escuelas, hablan de educación; quienes endeudaron a la Argentina, hablan de salud económica” y resaltó que en los comicios del 14 de noviembre se eligen diputados “para ayudar al presidente a ratificar el contrato que firmamos en 2019 con la ciudadanía y la pandemia puso en pausa”.

“Hablemos claro: la Argentina encaró muchos de los problemas que tenía en 2020”, analizó, y graficó que en la actualidad se invierte en el país 2 puntos del PBI en obra pública “porque pudimos renegociar el año pasado la deuda con los acreedores privados”.

Remarcó que, pese a que la pandemia puso en pausa otras inversiones, sí “hubo ATP para pagar 3 millones de salarios, IFE para socorrer a quienes perdieron la actividad, tarjeta alimentaria y otras políticas de impacto directo en las familias para atender la emergencia”.

Celebró Massa, en ese contexto, la construcción “en menos de un año” de ocho nuevos hospitales para atender el coronavirus y el hecho de que se haya duplicado la capacidad de camas de terapia intensiva en el país.

“¿Cómo van a dar salud aquellos que no creen en el Estado?”, se preguntó el legislador y apuntó que “con Vicky (Tolosa Paz), Daniel (Gollan), Gisella (Marziotta) y Leandro (Santoro), vamos a debatir en el Congreso la Argentina que viene: la de la recuperación del trabajo y la de la reactivación productiva para ponerla de pie”.

Expuso más tarde que el rol del Estado en la etapa que viene debe ser el de “proteger, abrazar y no abandonar a la gente a la buena de Dios”, agregó que el peronismo cree “en la sinergia público-privada, en que a la pobreza se la combate con trabajo y educación publica, gratuita, de calidad e inclusiva”.

“Con esa convicción vamos a trabajar estos meses, para que los argentinos nos renueven el contrato y la confianza”, señaló.

“No existe la idea de que la Argentina tenga salvación individual, sino que ésta es en un proyecto de país. Con esa idea vamos a trabajar esa campaña”, continuó Massa, quien sin embargo destacó que “no hay nada que festejar porque estamos en pandemia”.

“Ahora nos toca pelear por la vida, el trabajo y el futuro. Vamos a volver a la escuela, al teatro, a los cines y a las canchas cuando le ganemos a la pandemia”, aseveró el presidente de la cámara baja.

Así, remarcó que se le va a ganar también “al escepticismo y a los que apuestan al fracaso, para volver a poner a la Argentina de pie” y resaltó que “ese trabajo, lo tenemos que hacer entre todos”.

“Es unidos y vacunados que vamos a llevar adelante la tarea que empezamos para poder reconstruir la Argentina, terminar con el país sometido a la deuda y apostar a la cultura del trabajo para superar la pobreza”, manifestó.

