Gobierno ahora dice que Milei propuso intervenir Buenos Aires sólo en los temas de seguridad

En medio de la polémica y los cuestionamientos de todo el arco opositor a Javier Milei por el pedido de renuncia a Axel Kicillof y la propuesta de intervenir la Provincia de Buenos Aires, ahora el Gobierno baja el tono y asegura que el Presidente se refería a una intervención sólo en temas de seguridad, por la ola de violencia en territorio bonaerense.

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien intentó ponerle paños fríos a las críticas al libertario por haber propuesto intervenir la Provincia y fue tajante al sostener que Milei «no tiene fuerza legislativa» para hacerlo.

«Cuando el Presidente se refiere a la intervención, se refiere a la intervención en los temas de seguridad. Lo que él dice es ‘si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido tan ineficaz en tratar el tema de la seguridad, para solucionarlo, déjenos a nosotros. Déjenos intervenir a nosotros en este tema para llevarlo adelante’. Y siempre le dijo renuncie usted como gobernador y nosotros nos hacemos cargo de tratar el tema de la inseguridad», sostuvo Francos en una entrevista con radio Mitre.

En ese sentido, al justificar los dichos del mandatario, agregó: «Lo que él dice es que es muy difícil poder tratar la inseguridad cuando un gobernador tiene la posición tan zaffaroniana, creo que dijo el Presidente, está diciendo la forma de ser condescendiente con los delincuentes contra una posición dura como la que tiene el Gobierno nacional de ‘el que las hace, las paga'».

Francos buscó ser claro en la referencia de que Milei no podría intervenir la Provincia, y repitió que el libertario dijo que intervendría «en el tema de seguridad».

«No quiere decir que intervenimos la provincia, porque eso no lo podría decir el Presidente, porque no tiene fuerza legislativa como para decir ‘yo llevo adelante la intervención de la provincia'», insistió.

El jefe de los ministros repitió esa idea de que Milei se refería a intervenir sólo en materia de seguridad y puso como ejemplos el desembarco de las fuerzas federales en Rosario y el rol del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich en la Ciudad con el protocolo antipiquete.

«Esas intervención del Gobierno en la seguridad tuvieron resultados positivos y eso es lo que dice el Presidente. Si no sirve para manejar este, déjeme a mi», señaló.

Y agregó, con vehemencia: «Cómo el Presidente va a plantear algo que no puede hacer, que tiene que resolver el Congreso y que no tenemos los votos».De esa manera respondió Francos a la consulta sobre la posible denuncia que presentaría Kicillof al Presidente.

El funcionario salió este sábado a bajarle el tono al escándalo que generó la carta que publicó apenas pasadas las 7 de la mañana de este viernes, reclamándole a Kicillof que renuncie y lo deje intervenir en la Provincia.

«Nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia», sentenció Milei a través de X.

Y sumó en el mismo sentido: «Nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales».

«Lo que dice el Presidente es ‘si nos montamos sobre una estructura que está mal diseñada y queremos solucionar el problema, como en algún momento se planteó, poniendo gendarmes y prefectos, nos montamos en una estructura con problemas, lo único que vamos a hacer es contagiar a nuestras fuerzas y generar un problema arriba de un problema'», había dicho la ministra de Seguridad al defender la postura de Milei.

En ese sentido, y tras elogiar los resultados de la presencia de fuerzas federales en Rosario, dijo que el modelo que propone el mandatario supone «correr, intervenir, que se vaya el gobernador como dijo el Presidente, intervenir esa fuerza y trabajar casi haciendo algo totalmente diferente y con una filosofía de mano dura».

«Para un problema concreto, una solución concreta», insistió Bullrich antes de cerrar señalando que la intervención sería responder a un pedido de la sociedad. «Nos están llamando a los gritos y por eso el Presidente dice córrase y dejen a los que saben».