Gobierno anunció que modificará la ley de Educación para «penar el adoctrinamiento en escuelas»

El Gobierno de Javier Milei anunció que modificará la ley de Educación para «penar el adoctrinamiento en las escuelas», tras la polémica por el discurso de una docente en un acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en Punta Indio. Sin embargo, aún se trata de una «idea» esbozada en conversaciones del propio equipo de gobierno que, al parecer, no se ha traducido en un borrador ni en un plan para contrarrestar estas anomalías dentro de las aulas.

«Por decisión del Gobierno nacional se van a modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas», anunció esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El primer artículo al que hizo referencia el portavoz de Milei detalla los «fines y objetivos» de la política educativa nacional y en sus 23 incisos aborda múltiples puntos que van desde la calidad de los contenidos y la participación democrática de docentes y alumnos hasta la promoción de los saberes científicos, la formación integral sexual y multiculturalidad. El artículo 126, en tanto, aborda los derechos del alumno.

Adorni precisó, además, que «el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respeta la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse».

En ese mismo sentido, el portavoz dijo que al Gobierno le «entristece ver contenidos en las aulas o actos escolares con militancia ideológica, como el video donde se mostraba un acto que ofendió a familias de estudiantes y veteranos de Malvinas».

El hecho al que hizo referencia ocurrió en la Escuela Secundaria Número 4 de Verónica, partido bonaerense de Punta Indio, donde se realizó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Allí un grupo de excombatientes y padres se retiró abucheando a una docente, a la que acusaron de politizar el discurso.

“Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”, expresó la docente Soledad Reyes -secretaria adjunta de SUTEBA y militante peronista- en el comienzo de su discurso desde un atril y observando a todos los presentes, en un acto que organizó la Municipalidad de Punta Indio. Los veteranos consideraron una ofensa sus dichos y dejaron antes de tiempo el acto.

Después de una pausa, obligada por el murmullo y las críticas a su discurso, Reyes retomó el hilo de su alocución con un fuerte cuestionamiento a la gestión de la Cancillería que encabeza Diana Mondino y al Gobierno de Milei. El video fue viralizado y ganó la atención pública el último miércoles y también este debate fue planteado por los colaboradores de Javier Milei. Fue en el marco de estas conversaciones «informales», en las que en las últimas horas se planteó esta idea y desde el equipo de comunicación se decidió hacerlo público, quizás, para profundizar la «batalla cultural contra la casta». Pero, en los hechos, aún no existiría un anteproyecto de ley con disposiciones que, por otra parte, podrían resultar impracticables. «¿Cómo definís lo que es adoctrinamiento o no? Aparte la educación depende de las provincias, sería difícil de implementar», se preguntó una calificada fuente educativa consultada.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en tanto, planteó que «no hace falta modificar ninguna normativa, sino aplicarla de ser necesario, dentro del correspondiente régimen sancionatorio. En la misma línea, se debe garantizar la libertad de expresión de los docentes».

Por otra parte, Adorni también cuestionó el paro docente de este jueves y afirmó que los alumnos son «rehenes» de los gremios que llevan adelante las medidas de fuerza, a los que definió como «sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios».

«Venimos de más de un año catastrófico. En 2023 Argentina tuvo la inflación más alta del mundo. ¿Saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios? Cero, ninguna. Este gobierno lleva menos de 4 meses y el ciclo menos de 30 días. Los chicos recién están incorporando (conocimiento) y los padres acomodándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?», se preguntó Adorni.

Y concluyó: «¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?».

El portavoz también hizo referencia a la amenaza de un paro de camioneros en todo el país que lanzó este jueves el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, quien advirtió que «no se va a mover una hoja en todo el país. No se qué ocurrirá el lunes. Si él tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja, estamos mal», lanzó con ironía Adorni, y luego agregó: «Supongo que es una exageración. Apelamos siempre a la reflexión». Enseguida el vocero deslizó otra crítica a los sindicatos al señalar que en el Gobierno todavía tratan de «entender cuáles son las razones que los duermen y cuáles las que los despiertan. Tantos años dormidos, con tanta inflación y pobreza, con tanto trabajador en malas condiciones», insistió al criticar el posible paro. Y arremetió: «Llaman la atención tantas propuestas de paro».

«Las paritarias están, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%», lanzó el líder camionero.