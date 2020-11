Gobierno busca empezar “un proceso lento y administrado” de salida del programa Precios Máximos

Compartir

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, indicó que en el deslistamiento de algunos productos del programa Precios Máximos se buscó “empezar un proceso lento, pausado y administrado de salida del congelamiento”.

Español indicó además que “un programa robusto de Precios Cuidados va a ser la única forma de pensar una salida del congelamiento”.

Para la funcionaria, el deslistamiento de algunos productos del programa, a los que calificó como marginales, “fue una selección que buscaba empezar un proceso lento, pausado y administrado de salida del congelamiento, que fue una medida excepcional en respuesta al inicio de la pandemia y que iba en consonancia con la política sanitaria, económica y en general”.

Al inicio de la cuarentena, el Gobierno nacional lanzó un programa de Precios Máximos que establecía que los productos considerados de primera necesidad debían retrotraer sus precios al 6 de marzo, aunque en los últimos meses definió aumentos que iban del 3% al 4% en estos productos.

El mismo se extenderá hasta el 31 de enero de 2021.

“El congelamiento empieza a pensarse como una política de la que hay que salir, algo que siempre pensamos. Desde que congelamos, supimos que en algún momento había que salir porque la política estructural de precios de la Secretaría es Precios Cuidados”, explicó Español.

En este sentido, destacó que “estamos buscando que, además de ser pausado, sea acordado” el deslistamiento del programa. “Que se saquen los productos del congelamiento no se hace con un acuerdo de que pueda haber cualquier tipo de incremento, sino que tiene que ser moderado y pausado”, subrayó.

“Por otro lado, sepamos que el congelamiento sigue hasta el 31 de enero y nada dice que en esa fecha termine por completo. Lo que vamos a buscar es un reemplazo de una canasta mucho más amplia de los 399 productos que tenemos hoy, con más variedad de tipos de productos y de marcas, que nos permitirá generar señales de precios y se irán deslistando productos más premium que no hacen al consumo masivo y popular”, indicó.

Respecto de las críticas de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) al programa, Español aclaró que “desde el día uno dijo que no estaba de acuerdo con el congelamiento”.

“Cada vez que dimos estas dos disposiciones para que haya un cierto traslado de los costos, tampoco estuvieron de acuerdo con el monto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar medidas de política económica viendo el conjunto de la población”, sostuvo la secretaria de Comercio.

