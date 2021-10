Gobierno congela los precios de 1.500 productos ante la falta de acuerdo con las empresas

Compartir

Finalmente el Gobierno anunció que se publicará hoy en el boletín oficial una lista con 1.500 precios congelados, tras días de negociones truncas con las empresas alimenticias. “Creemos que es acertado lo que estamos haciendo. Va a ser un precio cuidado mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar por 90 días cierta estabilidad en esa canasta para facilitar el consumo”, dijo el secretario de comercio interior, Roberto Feletti a la salida de la reunión con las alimenticias.

Desde temprano el Gobierno insistía en su objetivo de llegar a un acuerdo con empresarios para conformar una lista de precios congelados. “Vamos a esperar a último momento porque nuestra intención es llegar a un acuerdo” fue la respuesta de la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti ante la pregunta de Ámbito respecto al rechazo de los empresarios al acuerdo de precios planteado por el gobierno y que fuera expresado en un comunicado de COPAL.

El objetivo era llegar a un acuerdo con empresarios para conformar una lista de precios congelados y en este sentido, estaban “recibiendo propuestas, conversando y consolidando la lista”, agrego la funcionaria.

Con esa intención el Secretario de Comercio, Roberto Feletti a una reunión al titular de Copal, Funes de Rioja y el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. El encuentro con Felleti comenzó a las 18 horas y termino a las 19.20. Según trascendidos la posición empresaria se mantuvo y no hubo acuerdo.

Feletti dijo el lunes al término de la reunión con las empresas si no hay acuerdo se avanzará con una “resolución de precios máximos” y desde la Secretaria de Comercio deslizan que esta postura se mantendría. Por su parte las empresas anticiparon que irán a la Justicia.

De alguna manera la postura empresaria se anticipó en el comunicado de la tarde cuando si bien ratificaron la “voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo”, sin embargo, advirtieron que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

Es que las empresas señalan que en la reunión con el secretario de Comercio, Roberto Feletti las autoridades directamente les entregaron el listado de 1650 productos en vez de analizar las propuestas de las compañías.

“A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, señala el comunicado.

De todas maneras, el ánimo de las empresas para llegar a un acuerdo es que “no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”, según lo expresó Copal en el comunicado.

Por el lado de Felleti la respuesta este lunes luego de la reunión con las empresas fue contundente: “confiamos en que cada empresa revise el listado de productos y acuerde”. La respuesta de las empresas fue el rechazo a esa lista oficial que fue expresado en el comunicado de COPAL.

