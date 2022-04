Gobierno convocó a alimenticias por suba de precios «injustificadas»

Compartir

El Gobierno ya confirmó que la inflación de abril va a marcar un 5%, un número que preocupa tras el pico en marzo del 6,7%. En ese marco, Roberto Feletti volverá a tomar la iniciativa y convocó a las empresas alimenticias para analizar «subas injustificadas» y problemas de abastecimiento en algunos productos.

La cita será este viernes a las 11 en la Secretaría de Comercio Interior. La invitación incluye a las principales empresas que dominan el mercado alimenticio: Molinos, Arcor, Danone, Nestlé, Mondelez, Mastellone y Unilever. No estarán presentes los supermercados aunque no se descarta una reunión en el corto plazo. Para Comercio, hubo «maniobras» en donde la industria priorizó el abastecimiento a comercios de proximidad – con menos control, prese a la canasta de Precios acordada- por sobre los supermercados.El número de inflación de abril será más bajo que en marzo pero las subas siguen corriendo a niveles elevados. Según el último relevamiento de LCG Consultores, en la tercera semana de abril la suba de precios de los alimentos promedió el 2,1% acelerando 0,2% respecto a la semana anterior. El índice de Alimentos y Bebidas presentó una suba del 5,7% promedio en las últimas 4 semanas y 4,4% punta por punta en el mismo período. Entre los productos con mayores incrementos se encuentran Productos de Panificación, Cereales y Pastas (4%), Condimentos y otros productos alimenticios (3,7%) y Carnes (3,5%).

Tres semanas después del anuncio oficial, la secretaría de Comercio Interior publicó en Boletín Oficial la instrumentación del Fideicomiso de Estabilización del Trigo para subsidiar y bajar el precio del pan en los comercios. El gobierno comenzaría a pagar la transferencia económica a la molinería a partir de la semana que viene. Por lo cual la suba de precios de los Productos de Panificación no contempla la medida. Lo mismo ocurre con la carne. A pesar de los intentos del Gobierno por estabilizar el mercado, los precios de la carne vacuna en las góndolas de los supermercados y carnicerías no dejan de subir y en marzo acumularon un incremento interanual de alrededor del 60%. En este marco, los datos de abril parecen no ser para nada alentadores. Es que según el último relevamiento de la consultora LCG el producto muestra un incremento acumulado a la tercera semana del mes de alrededor del 7%.

Uno de los principales factores que explicarían este incremento viene de la mano las subas en los valores de la hacienda en pie. “Previo a los feriados de Semana Santa, y en combinación con un bajo nivel de oferta producto del paro camionero y las lluvias, los precios de la hacienda, especialmente en categorías de consumo liviano, marcaron nuevos récords. Los novillitos y vaquillonas livianas alcanzaron topes corrientes de hasta $370 cuando una semana atrás, por esta misma mercadería se pagaba, como máximo, unos $320. Es decir, una suba de más de un 15% sobre el kilo vivo que presionará para trasladarse al gancho y, en parte, al mostrador”, explicaron desde el mercado Ganadero de Rosario.

