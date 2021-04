Gobierno pagará ayuda de $15.000 para beneficiarios de AUH, AUE y monotributistas de las categorías más bajas

Compartir

El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno pagará una ayuda de $15.000 a poco más de 2 millones de personas que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y monotributistas de las categorías más bajas, la A y la B.

Ese bono será, en principio, por única vez, para morigerar el impacto de las nuevas medidas contra el Covid-19 que regirán hasta el 30 de abril. Se espera que en las próximas horas brinde más detalles la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

“Lo que nosotros vamos a disponer y en el transcurso del día Fernanda Raverta lo explicará en detalle, es a cada titular de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías, asignarles quince mil pesos para estos días en situación de mayores restricciones”, explicó Alberto Fernández.

Y añadió: “A esto accederán todos los que se vean afectados por la medida, que hoy es para el Área Metropolitana de Buenos Aires; pero confío en que otras provincias que también están teniendo un número de casos, en la medida en que se vayan uniendo a las restricciones, sus pobladores se verán beneficiados con esta medida”.

Estas son las nuevas restricciones:

Se restringirá la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana

Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en logares cerrados

Los locales comerciales cerrarán a las 19 horas

Los locales gastronómicos funcionaran con take away a partir de las 19 horas

Desde el lunes 19 de abril hasta el viernes 30 de abril los tres niveles educativos volverán a las clases on line

Sobre las medidas, Alberto Fernández insistió con que “el aumento de casos es por el relajamiento social” y cruzó a quienes se oponen a las medidas. “Hay quienes quieren seguir la vida como si nada pasara, y el mundo está dado vuelta. Las medidas que tomamos ayer son las que se toman en todo el mundo”, afirmó.

