Gobierno profundiza negociaciones con gobernadores para traspasarles las obras públicas a las provincias

A pesar de que ya se encuentra plenamente en su nuevo cargo como jefe de Gabinete, Guillermo Francos continúa recibiendo en su misma oficina del ex Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, a los gobernadores, con los que está terminando de acordar el traspaso de la obra pública.

Con la Nación decidida a frenar todo tipo de proyecto en marcha o por comenzar, excepto algunos casos específicos, los mandatarios provinciales se resignaron a que deberán financiar los trabajos de infraestructura en sus territorios con sus propios recursos.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, la idea de transferirles las obras a las provincias surgió durante un encuentro que Francos tuvo en Salta con los líderes del Norte Grande a fines de marzo pasado, en medio del reinicio de la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal.

En aquella oportunidad, participaron de la conversación el anfitrión, Gustavo Sáenz, y los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), y Ricardo Quintela (La Rioja).

También asistieron José Rolandi, vicejefe de Gabinete; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Lisandro Catalán, que por ese entonces se desempeñaba como secretario del Interior; Javier Milano Rodríguez, que era el secretario de Provincias y Municipios, y Bartolomé Heredia, interventor del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa).

Luego, el entonces ministro del Interior recibió el pedido de avanzar con esa iniciativa por parte de los sucesivos mandatarios locales que fue recibiendo en su oficina o a los que visitó en sus territorios.

Ante esta situación, el funcionario le solicitó a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Luis Enrique Giovine y dependiente del Ministerio de Economía, que elabore un plan para llevar adelante el traslado de los proyectos.

Además, Francos dispuso que el organismo coordine el trabajo con las distintas áreas correspondientes de cada provincia, por lo que se dispuso un listado con todas las obras públicas involucradas y se avanzó con las negociaciones.

Ya asumido como jefe de Gabinete, el funcionario continuó con esta iniciativa y a lo largo de esta última semana logró firmar acuerdos con varios gobernadores para que esta idea se concrete, y espera continuar con las negociaciones con el resto.

El viernes, quien lo visitó en la Casa Rosada fue Alfredo Cornejo, de Mendoza, que se sumó así a una seguidilla de encuentros que involucraron a los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Chaco, Leandro Zdero; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Córdoba, Martín Llaryora; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

En la mayoría de los casos, Francos logró que se firmara un conjunto de acuerdos marco de colaboración en materia de obras públicas, y en algunos casos, también de vivienda, que contemplan el traspaso a la provincia de diversos proyectos que hasta el momento se encontraban a cargo del Gobierno nacional.

Por ejemplo, según figura en el texto que suscribieron las autoridades nacionales y tucumanas, la provincia asumirá la financiación y/o la ejecución de una serie obras de vivienda, viales, hídricas, de saneamiento y mejoramiento urbano, así como de rutas y caminos, entre otras.

A este tipo de arreglo también se llegó con Frigerio, Sadir, Zdero, Weretilneck y Figueroa, aunque no logró llegar a un consenso con Llaryora, quien se retiró de Balcarce 50 sin hacer declaraciones a la prensa, aunque sí hizo comentarios en las redes sociales.

“Propusimos que ciertas obras se transfieran a la Provincia para terminarlas, y que algunas de ellas precisarían del acceso al financiamiento internacional. Por eso acordamos que los equipos técnicos provinciales se reúnan con sus pares nacionales para comenzar a trabajar”, aclaró el cordobés.

Al respecto, el gobernador reveló que también le planteó al jefe de Gabinete otras cuestiones, como “la deuda con la Caja de Jubilaciones, el subsidio al transporte y el FONID, que fueron escuchadas”, y aseguró que “fue una buena reunión”.

Por su parte, Francos espera que en los próximos días se pueda llegar a la firma del acuerdo también con Córdoba y que a ella se le sumen otras provincias que también acepten el traspaso de las obras públicas a sus jurisdicciones.

Sin embargo, y a pesar de que la iniciativa se llevó adelante en plenas negociaciones por la Ley Bases, que esta semana se votaría en el Senado, fuentes cercanas al ex ministro del Interior aseguraron que ese tema no fue tratado durante los encuentros con los gobernadores.