Gobierno reactiva plan de contingencia para evitar cortes de luz en el verano 2026

El Gobierno puso en marcha de nuevas medidas para evitar corte de luz en el verano 2026 y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en los meses críticos de diciembre a marzo próximos, en un contexto de aumento de la demanda y desafíos en la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La Secretaría de Energía de la Nación publicó el 26 de septiembre de 2025 la Resolución 379/2025, que crea el Programa de Gestión de Demanda de Energía, una herramienta voluntaria, programada y remunerada dirigida a Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Esta iniciativa busca incentivar la eficiencia energética y reforzar las reservas del SADI durante los meses críticos de alta demanda.

El programa está dirigido a Grandes Usuarios con potencias contratadas superiores a 300 kW. Los usuarios adherentes podrán comprometerse a reducir su consumo durante hasta 14 días por año, con un máximo de 5 horas por día, en los meses de diciembre a marzo y junio a agosto.

A cambio, recibirán una remuneración que incluye un cargo fijo mensual y un incentivo por cada día convocado y cumplido. En caso de incumplimiento, se aplicarán penalidades económicas.

Además, la Resolución 294/2024, vigente hasta marzo de 2026, establece un Plan de Contingencia y Previsión que abarca los sectores de generación, transporte, distribución y grandes usuarios.