El Gobierno puso en marcha de nuevas medidas para evitar corte de luz en el verano 2026 y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en los meses críticos de diciembre a marzo próximos, en un contexto de aumento de la demanda y desafíos en la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La Secretaría de Energía de la Nación publicó el 26 de septiembre de 2025 la Resolución 379/2025, que crea el Programa de Gestión de Demanda de Energía, una herramienta voluntaria, programada y remunerada dirigida a Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Esta iniciativa busca incentivar la eficiencia energética y reforzar las reservas del SADI durante los meses críticos de alta demanda.
El programa está dirigido a Grandes Usuarios con potencias contratadas superiores a 300 kW. Los usuarios adherentes podrán comprometerse a reducir su consumo durante hasta 14 días por año, con un máximo de 5 horas por día, en los meses de diciembre a marzo y junio a agosto.
A cambio, recibirán una remuneración que incluye un cargo fijo mensual y un incentivo por cada día convocado y cumplido. En caso de incumplimiento, se aplicarán penalidades económicas.
Además, la Resolución 294/2024, vigente hasta marzo de 2026, establece un Plan de Contingencia y Previsión que abarca los sectores de generación, transporte, distribución y grandes usuarios.
Gobierno reactiva plan de contingencia para evitar cortes de luz en el verano 2026
