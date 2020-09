Gobierno rechazó toma de tierras y remarcó carencias habitacionales

Compartir

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresaron su preocupación por la usurpación de tierras y coincidieron en que se trata de “actos ilegales”.

Frederic sostuvo que la usurpación de tierras son “actos ilegales”, pero asumió que al mismo tiempo “algunas de estas personas, no todas, sufren necesidades habitacionales”.

En este marco, aseguró que desde el Estado “se está trabajando para que esta situación se pueda prevenir de manera planificada” al tiempo que explicó que es la Justicia la que “interviene y toma la decisión de que las fuerzas federales realicen determinadas acciones de custodia o desalojo” de los predios involucrados en usurpaciones. En tanto, el gobernador bonaerense encabezó una reunión con intendentes en cuyos distritos se registran tomas de tierras y, tras ese encuentro, afirmó que “las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas”.

“Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero éste no se soluciona con intrusiones ilegales”, dijo Kicillof tras reunirse durante unas tres horas con los jefes comunales de Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui, San Vicente, Berisso, La Matanza, San Fernando, Quilmes, Presidente Perón y Malvinas Argentinas.

El gobernador dijo que “el Ministerio de Seguridad, al mando de Sergio Berni, viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”, pero subrayó que “además es necesario que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.

En tanto, Arroyo dijo también que “no se puede promover la toma de tierras”, al considerar que es un “hecho delictivo”, pero remarcó que es “evidente que hay una crisis habitacional y problemas de todo tipo”.

“Hay fenómenos de todo tipo que se dan a la vez: crisis habitacional, negocios inmobiliarios en algunos casos y gente con necesidades”, analizó.

Para Arroyo, “la salida” a esa problemática “es la urbanización” y recordó que existen “4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos que están hacinados y no tienen agua ni servicios básicos”.

“El objetivo es urbanizar de a 400 barrios por año”, aseveró y puntualizó que, cuando habla de urbanización se refiere a “lotes con servicios, identificar tierras, mejoramiento de viviendas”.