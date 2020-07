Gobierno y oposición reclamaron “justicia” para víctimas de AMIA

Compartir

El presidente Alberto Fernández, funcionarios del Gobierno nacional, referentes políticos de la oposición y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, coincidieron, a través de mensajes en las redes sociales, en reclamar justicia y el esclarecimiento del atentado que hace 26 años destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

El jefe de Estado sostuvo que en el 26º aniversario de ese ataque, cometido el 18 de julio de 1994, “los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar” y afirmó que “la búsqueda de verdad y justicia es un imperativo moral que debe unirnos a todos contra la impunidad”.

“Por la memoria de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, la búsqueda de verdad y justicia es un imperativo moral que debe unirnos a todos contra la impunidad. Fueron muchos años de frustraciones. Los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar”, escribió el mandatario esta mañana en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado acompañó la publicación con una foto de la fachada reconstruida de la sede de la mutual judía, ubicada en Pasteur 633 del barrio de Once y que fue demolida tras el atentado.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que “es un enorme dolor para los familiares de las víctimas y para la sociedad argentina en su conjunto que a 26 años del atentado a la AMIA no hayamos podido encontrar justicia”.

“El terrorismo debe ser condenado y castigado. Para que haya justicia necesitamos saber la verdad”, agregó el funcionario nacional.

En tanto, Pompeo se sumó a la conmemoración por medio de un mensaje publicado en las redes sociales que hace referencia a la presunta implicancia de la República Islámica de Irán en el ataque a la AMIA y con otro hecho sucedido en Bulgaria en 2012.

“Hoy se conmemoran los aniversarios de dos ataques de Hezbolá respaldados por Irán. Lloramos con aquellos que perdieron seres queridos a manos del terrorismo en Argentina en 1994 y Bulgaria en 2012. Estados Unidos continúa ejerciendo una presión máxima sobre Teherán. Todas las naciones responsables deben unirse a nosotros”, recalcó Pompeo.

En tanto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, afirmó que “en la Argentina tenemos una deuda con las víctimas del atentado a la AMIA. Esto no se saldará hasta que no tengamos a los verdaderos responsables juzgados, sentenciados y condenados”.