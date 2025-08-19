Gol de Mbappé le dio al Real Madrid su primera victoria en La Liga, ante Osasuna

Kylian Mbappé comenzó con un gol su segunda temporada con el Real Madrid, al provocar y transformar el penal que le dio el martes al equipo la victoria 1-0 contra Osasuna en el cierre de la primera fecha de La Liga de España.

Máximo goleador del campeonato español en su debut con el Madrid la temporada pasada, el astro francés convirtió un penal a los 51 minutos para que los anfitriones se llevaran el triunfo en casa. Un desborde de Mbappé por el carrill derecho provocó el penal después de que el atacante fuera derribado dentro del área.

El gol selló un estreno victorioso al nuevo técnico Xabi Alonso en el Madrid. El exjugador merengue llegó antes del Mundial de Clubes para reemplazar a Carlo Ancelotti, quien se fue para asumir el cargo en Brasil.

Alonso incluyó a tres de los nuevos fichajes del club para la temporada como titulares: el lateral izquierdo Álvaro Carreras, el lateral derecho Trent Alexander-Arnold y el defensa central Dean Huijsen. El adolescente argentino Franco Mastantuono salió del banquillo a los 68 minutos para reemplazar a Brahim Díaz en el ataque madridista, recibiendo una ruidosa ovación por la multitud en el Estadio Santiago Bernabéu.

Algunos no estaban contentos después de que el ex de River Plate elogió a Lionel Messi del Madrid —el compatriota argentino que fue la estrella del archirrival Barcelona— durante su conferencia de prensa de presentación.

Mastantuono, de 18 años, rozó el gol a los 89 con un disparo dentro del área que fue repelido por el portero de Osasuna.

Rodrygo se quedó en el banquillo durante todo el partido, lo que intensificó los rumores de una posible transferencia del delantero brasileño.

Abel Bretones, defensor de Osasuna, fue expulsado en el tiempo de descuento con una tarjeta roja directa por un brazo alto para frenar al delantero madridista Gonzalo García.

El partido se jugó el martes en lugar de este fin de semana junto con el resto de los partidos de apertura porque los jugadores del Madrid necesitaban más tiempo de descanso tras su participación en el Mundial de Clubes. Las gestiones del Madrid de retrasar aún más su debut fueron rechazadas por la liga.

El Madrid controló la posesión —más del 70%— pero tuvo dificultades para romper la férrea defensa de Osasuna, recurriendo a algunos disparos de larga distancia para amenazar.

Mbappé tuvo una de las mejores oportunidades del Madrid en la primera mitad con un disparo combeado desde dentro del área que pasó lamiendo el palo.

El Barcelona comenzó la defensa de su título liguero el sábado, imponiéndose 3-0 de visita a un Mallorca que terminó con nueve hombres. El Atlético de Madrid desperdició una ventaja tardía y sucumbió el domingo 2-1 ante Espanyol.

El Madrid escoltó al Barcelona la temporada pasada. Osasuna terminó noveno.