Gol y asistencia de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea en su visita a Leicester

Chelsea sumó tres puntos de oro en su visita a Leicester por la Fecha 12 de la Premier League y la gran figura fue Enzo Fernández, quien aportó una asistencia y un gol para el 2-1 a favor de los londinenses (después de su tanto, generó debate en las redes por su particular festejo). Dos excursiones del argentino en el área rival llevaron a los Blues a lastimar a su oponente de turno: primero asistió Nicolas Jackson y luego aprovechó un rebote para aumentar la ventaja de cabeza. Los dueños de casa descontaron en tiempo de descuento gracias a un penal convertido por Jordan Ayew.

Los dirigidos por el italiano Enzo Maresca golpearon en los momentos justos: al cuarto de hora, una combinación entre Fernández y Jackson hizo que abrieran el marcador. El senegalés, en posición de gol, sacó un zurdazo cruzado espectacular con el que dejó sin chances de oposición al arquero danés Mads Hermansen.

Los visitantes controlaron las acciones, pero recién a falta de 15 minutos para el final lograron estirar la ventaja. El español Marc Cucurella escaló por la banda izquierda sin marca y centró desde la puerta del área grande para Jackson, quien pudo conectar de cabeza pese a estar aparejado por el nigeriano Caleb Okoli y obligó a Hermansen a una reacción a puro instinto. Sin embargo, el golero danés quedó desguarnecido frente al rebote: Enzo Fernández estuvo atento y capturó con su testa la bola flotada que solamente tuvo que empujar al fondo de la red.

Durante la celebración, el argentino buscó una cámara, guiñó un ojo, sacó la lengua y llevó su mano derecha a su oreja derecha extendiendo su menique y pulgar simulando un llamado telefónico. Este ademán generó debate en las redes sociales, teniendo en cuenta su reciente separación con la madre de sus hijos, Valentina Cervantes, y los rumores del inicio de una nueva relación con otra mujer (se mencionó a la cantante Nicki Nicole).

Se sembró algo de suspenso en el tiempo de descuento, cuando el ghanés Ayew, que había ingresado en el segundo tiempo para reemplazar al nigeriano Wilfred Ndidi, no falló una pena máxima que el VAR le indicó sancionar al árbitro principal Andy Madley. El africano le ganó el duelo al guardameta español Robert Sánchez y obligó al Chelsea a estrechar sus filas para aguantar la diferencia mínima en el resultado durante el tiempo de descuento. Leicester, sin ideas, se tuvo que resignar a la derrota.

Culminado el partido, Enzo dio su primera entrevista en inglés. Le consultaron por las sensaciones después de haber convertido un gol en mucho tiempo (el último con su equipo había sido en febrero de este año ante Crystal Palace por la Premier): “Muy feliz por el equipo, por la victoria, es lo más importante. Estoy muy feliz por Nico (Jackson), por el gol de Nico y la asistencia. Seguir adelante, seguir trabajando, sigue empujando”.

Con este resultado favorable, los de Londres recortaron la diferencia con el líder Liverpool a seis puntos. Los Reds visitarán mañana al colista Southampton. El próximo domingo habrá enfrentamiento entre figuras de la selección argentina, ya que el Chelsea de Enzo recibirá al Aston Villa del Dibu Martínez en Stamford Bridge.

Por su parte, Leicester se privó de sumar para escapar de los últimos puestos de la tabla. Ahora dependerá de los resultados de Ipswich Town y Crystal Palace para no caer o quedar a tiro de la zona del descenso. Los del galés Steve Cooper visitarán en la siguiente jornada al Brentford.