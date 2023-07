Goleada y despedida feliz de la Selección Argentina antes del Mundial Femenino

Con goles de Larroquette, Banini y Rodríguez, las Albicelestes vencieron por 4-0 a Perú y se llenan de ilusión para la Copa del Mundo.

Despedida feliz para la Selección femenina de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Un clima de alegría y de afectos es el que invadió el Estadio Único de San Nicolás este viernes por la noche, para el partido entre las Albicelestes y Perú. Y, claro, el desarrollo del encuentro no fue menos, porque las dirigidas por Germán Portanova golearon por 4-0 a las peruanas.

El dominio siempre fue de la Argentina, que manejó la pelota a su gusto. Las peruanas se replegaron atrás y buscaban salir de contra. Pero ni de ese modo pudieron oponerse a la superioridad que marcaban las Albicelestes en el partido.

El gol que abrió el marcador llegó rápido, a los 14′, de la mano de Mariana Larroquette, tras un pase de Estefanía Banini y un rebote de las peruanas. Y, sobre el final de la primera mitad, llegó el segundo, por parte de la propia Banini, quien la clavó al ángulo derecho.

En el segundo tiempo, Yamila Rodríguez y Camila Gómez Ares completaron el 4-0 de la Argentina y una goleada que supone una inyección de energía de cara al sueño mundialista. «Nos vamos con un cariño enorme al Mundial», reconoció Rodríguez tras el partido.

El debut de la Argentina en la Copa del Mundo será el lunes 24 de julio, a las 03:00 (hora argentina), frente a Italia. Las Albicelestes, que comparten el grupo también con Sudáfrica y Suecia, intentarán ganar por primera vez un duelo en el certamen.

El 20 de julio inicia el Mundial Femenino que se disputará en Australia- Nueva Zelanda. En las frías tierras de Oceanía llega el calor del fútbol en esta edición en la que participarán 32 selecciones a diferencia de en Francia 2019 donde jugaron 24 equipos. Argentina logró la clasificación por segunda vez consecutiva y espera, con nuevo entrenador, para competir en el Grupo G.

La Selección Argentina tiene a Germán Portanova al mando del plantel, quien asumió en julio de 2021 tras la salida de Carlos Borrello. El DT fue tres veces campeón con la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y en el torneo 2018/19. Además, disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019).

La novena edición de la Copa del Mundo cuenta con otras novedades además de la cantidad de equipos participantes. Por primera vez una candidatura conjunta será anfitriona y nunca antes se había jugado en Oceanía. No sólo eso sino que, además, la FIFA decidió otorgar a cada jugadora que compita 30 mil dólares. Este monto asciende en caso de que avancen de instancia.

Días y horarios en los que

juega la Selección Argentina:

Argentina vs Italia: 24/7 a las 04:00 (hora argentina).

Argentina vs Sudáfrica: 27/7 a las 21:00 (hora argentina).

Argentina vs Suecia: 2/8 a las 04:00 (hora Argentina).