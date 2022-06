Golpe al bolsillo: el precio del pollo volvió a aumentar y acumula una suba del 86%

Compartir

Linkedin Print

Los nuevos incrementos en el precio de los cortes avícolas derivados del pollo, volvieron a subir en la previa del Día del Padre y ya acumulan una suba interanual en mayo del 86%, impactando también en las ventas de las pollerías. «Las ofertas se tratan de mantener», aseguró el propietario de una pollería, al Grupo de Medios TVO.

«La gente ya se está acostumbrando a que todas las semanas tenemos pequeñas subas de precios y tenemos que modificar absolutamente todo. La suba es en todos los ámbitos, no es exclusivo del pollo», señaló el hombre.

De esta manera, los productos anexados para la venta en comercios de este tipo, abren reflejan la inflación de los últimos meses. En los cortes derivados del pollo, las ofertas son las grandes estrategias para las ventas, en donde 5 kilos de pata muslo o trozado, rondan los $1.300 o 3 kilos de milanesa, los $1.100.

«Las ofertas se tratan de mantener, a veces el comerciante tiene que absorber ciertas subas y tratar de competir. El panorama no es nada lindo así que estamos preocupados verdaderamente. Los aumentos son en pequeños porcentajes, pero van subiendo», detalló el propietario del comercio ubicado sobre la Avenida Maradona. Algo que marca una tendencia en el impacto de la inflación en productos como el pollo, es que volvió a comercializarse la menudencia, un corte que hace meses dejó de venderse por su escasa demanda. Sumado al panorama incierto del sector, el feriado largo también imposibilita contar con un stock suficiente ya que los frigoríficos detienen su actividad estos días. «La verdad es que es perjudicial el tema porque empieza a faltar la mercadería porque los frigoríficos no trabajan en los feriados y se complican las ventas. No tenemos stock en las mercaderías», agregó al respecto. .

Compartir

Linkedin Print