Nuevamente aumentó el combustible y la nafta super ya cuesta $74.50

A menos de una semana, volvieron a aumentar el precio de los combustibles y la nafta super ya cuesta $74.50; vale recordar que en las tres últimas semanas se vienen registrando subas de manera consecutiva.

Según constató el Grupo de Medios TVO el litro de la nafta super en YPF -empresa formadora de precios a nivel nacional- cuesta 74.50 ($0.70 más que la semana pasada) y la Infinia 83.40 ($1.20 más).

Vecinos que aguardaban en una estación de servicio para cargar se mostraron indignados e insistieron en la necesidad de que se tomen medidas concretas para frenar estos aumentos que repercuten luego en el costo de las mercaderías.

En este sentido, un hombre lamentó que esto suceda justamente en un momento tan complicado para todos, donde la plata no alcanza “y para completar muchos no podemos ni siquiera trabajar por las medidas impuestas en el marco de la pandemia de coronavirus. Quiero pensar que el Gobierno va a hacer algo para proteger el bolsillo de la gente”.

Otro añadió: “no estaba enterado de este incremento, sinceramente pareciera que nos toman el pelo, porque todo aumenta menos los sueldos. Antes de año nuevo aumentó, después la semana pasada y ahora nuevamente, están todos locos, así no hay bolsillo que aguante, deberían hacer algo al respecto, esto no puede continuar así”.

Seguidamente lamentó que “lo peor de todo es que no hay actividad laboral, estamos todos parados. En mi caso particular que trabajo en la construcción ahora no lo estoy haciendo; tenemos que aguantar como sea”.

De la misma forma, una mujer expuso que “este aumento repercute en todo, en la economía en general, y así no hay sueldo que aguante”.

“Me estoy enterando que aumentó nuevamente el combustible, sinceramente la plata ya no alcanza, hay que trabajar más para llegar a fin de mes, pero ahora con que estamos en Fase 1 tampoco podemos hacerlo así que se nos complica bastante”, agregó otra y opinó que cree que no será el último incremento porque “los precios no hacen cuarentena”.

“No sabía que iban a subir los precios, la nafta está muy cara ya. Yo soy un carpidor y todos los días debo utilizar para la desmalezadora, me sorprende lo que está pasando, están exagerando. Arrancamos muy mal el año”, expuso otro formoseño que brindó su testimonio al respecto.

Por último, es importante decir que durante este mes se deben registrar tres aumentos de precios del combustible, ya se dieron dos y resta uno más que se estaría dando en los próximos días.

