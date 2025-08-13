Golpe al contrabando en la ribera del Bermejo: la UEAR incautó cigarrillos ilegales y tres camionetas Hilux

En un nuevo operativo contra el contrabando, efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) incautaron este martes por la noche un cargamento millonario de cigarrillos de origen extranjero, tres camionetas Toyota Hilux y una embarcación acondicionada para el transporte ilegal de mercadería, en la zona ribereña del Río Bermejo, sector conocido como Potrero Zárate.

El procedimiento se activó cerca de las 20:45, cuando personal de la Delegación UEAR “Agente Juan B. Samaniego” –ubicada en el Km 100– realizaba patrullajes preventivos en esa zona rural. Fue entonces cuando divisaron tres camionetas 4×4, dos de ellas visiblemente cargadas con bultos sospechosos, junto a una lancha con motor fuera de borda en las inmediaciones del río.

Al intentar identificar a los ocupantes, cuatro hombres emprendieron la huida hacia el monte. Uno de ellos, en su intento por escapar, atacó a golpes y patadas a los efectivos, aunque no logró causar lesiones. Finalmente fue reducido y quedó detenido.

La escena obligó a desplegar refuerzos. Se hizo presente personal de la Jefatura UEAR, junto a la Sección Km 142, y se coordinó un operativo conjunto con el Grupo Táctico Operacional que brindó seguridad en la zona, bajo la supervisión del Comisario Inspector Edelio Saldívar.

Con el lugar asegurado, la Fiscalía Federal N°1, a cargo de la doctora Marisa Vázquez, ordenó que personal de la Dirección de Policía Científica documente el procedimiento y dispuso el traslado del material secuestrado a la base de la Delegación Km 100 por razones de seguridad.

El conteo posterior confirmó la magnitud del operativo: 129 cajas y 44 brezas de cigarrillos marca Rodeo, equivalentes a 64.940 cajetillas, además de 1.000 cajetillas más de la marca Eight. También se incautaron tres teléfonos celulares y las tres camionetas Hilux, una de ellas sin carga, pero con pertenencias varias.

El hombre detenido fue trasladado a la Comisaría de Mansilla, donde quedó alojado y fue notificado de su situación procesal. La causa quedó caratulada como“Encubrimiento de contrabando” y “Atentado y resistencia contra la autoridad”.

El resto de los involucrados continúa prófugo y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación.