Gómez advirtió sobre una “distribución desigual de las vacunas” en el mundo

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, advirtió sobre la distribución desigual de las vacunas disponibles entre los distintos países del mundo y aseveró que es “un reflejo de la desigualdad económica que existe”.

“Los países prósperos aseguraron sus vacunas, pero vaciaron los estantes para el resto y reclaman más de la mitad de las dosis que podrían salir al mercado para fines del próximo año”, indicó.

En ese sentido, el funcionario señaló que la Unión Europea podría inocular dos veces a sus residentes, porque ya garantizó 1300 millones de dosis; Estados Unidos, podrían inmunizar cuatro veces a su población y garantizaron obtener 1100 millones de dosis.

Por su parte, Reino Unido también podría hacerlo cuatro veces, ya que pidió 357 millones de dosis; y Canadá podría inocular seis veces a su población.

“Mientras que, debido a los límites de producción, porque aparte de tener la tecnología adecuada también hay que tener la capacidad de producción que es muchísima, muchos países de bajos ingresos podrían obtener suficiente vacuna para inmunizar a sus poblaciones recién en 2024”, manifestó.

Y agregó: “La producción local de vacunas podría ser crucial para muchos países de bajos ingresos, algunos países garantizaron una cantidad significativa de dosis haciendo uso de sus propias fortalezas, como India que produce grandes cantidades de vacunas AstraZeneca y Novavax y le prometieron la mitad de su producción para el gobierno”.

Respecto a Latinoamérica, Gómez expuso que se financió un acuerdo de dosis de vacuna AstraZeneca usando las capacidades de fabricación de Argentina y México; y que “esta vacuna no es cara y es fácil de almacenar por lo que se comprometió muchas dosis para los países de ingresos bajos”.

Al margen, la Organización Mundial de la Salud, lanzó una iniciativa para garantizar mil millones de dosis para 92 países pobres; y aunque tuvo problemas para cumplir su objetivo, si así lo hiciera, menos del 20% de la población de esos países pobres recibirán las vacunas.

“Los países ricos también se están abalanzando sobre las primeras dosis, el suministro mundial de vacunas para el COVID 19 depende no solo de los tiempos de producción, sino también de cómo se negocian los acuerdos confidenciales con los gobiernos de cada país, lo que está generando conflicto entre estos países que se disputan la mayor cantidad de vacunas en el mundo”, remarcó el ministro.

Y agregó: “La OMS les está pidiendo a los países ricos que compartan en vez de acumular, no obstante, aunque donen el excedente de sus vacunas el resto del mundo no tendrá las dosis que se necesita hasta el 2024”.

Mientras tanto, Argentina ya recibió 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V y hoy comenzó, a lo largo del país, el plan de vacunación nacional contra el coronavirus.

“Un éxito de la gestión de nuestro presidente y vicepresidenta al haber hecho los contactos necesarios, los viajes de la viceministra de salud Carla Vizzotti para verificar la capacidad de producción y la calidad de las vacunas que hoy se están aplicando”, esbozó Gómez.

Por último, en la provincia de Formosa se inició la campaña con el personal sanitario de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC).

Las 1800 dosis recibidas el lunes pasado, alcanzarán al personal médico de dicho organismo, del Hospital Interdistrital Evita, el Laboratorio de Biología Molecular del Alta Complejidad más el personal de salud y seguridad de Clorinda.

