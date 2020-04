Gómez aseguró que reforzaron las medidas preventivas en geriátricos

Compartir

Linkedin Print

Durante la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19, el ministro de la comunidad, Aníbal Gómez, cuya cartera tiene a cargo geriátricos en la provincia, aseguró que se reforzaron las medidas preventivas por la emergencia sanitaria.

«Venimos trabajando fuerte en este sector tomando las medidas preventivas para evitar que nuestros abuelos que estén alojados en esos lugares puedan ser afectados por esta enfermedad», indicó.

Y agregó: «Ya que sabemos que la población más vulnerable es la de adultos mayores, por lo tanto se tomaron todos los recaudos necesarios para proteger a nuestra población».

En ese sentido, Gómez detalló que, en primer lugar capacitaron al personal de atención de los lugares, con información para tener conocimiento de cómo evitar el ingreso de la enfermedad y con las normas de bio seguridad que deben tener en cuenta.

Además, se les proveyó los elementos necesarios para una higiene adecuada como ser alcohol en gel, lavandina, barbijos y guantes.

Costos de los

centros preventivos

Por otro lado, y consultado por uno de los periodistas acerca del precio que tiene el alojamiento en los centros preventivos que habilitó el gobierno provincial para que las personas que vuelven a la provincia realicen el aislamiento social obligatorio, Gómez confirmó que no deben abonar ningún tipo de costo.

«Tienen un costo operativo importante porque hay personal de salud, asistencia psicológica, personal de seguridad y en cuanto a la alimentación, higiene personal; pero todos están asumidos por el gobierno provincial, es decir que las personas alojadas no deben pagar absolutamente nada», argumentó.

Y solicitó: «Esperemos que el resto de las personas que deben ingresar a la provincia entiendan que deben cumplir la cuarentena de la mejor manera posible porque no solamente se están resguardando ellos mismos, sino también a sus familiares y el resto de los formoseños».

Por último, el ministro sostuvo: «Tenemos un status sanitario que es de envidia de muchas partes del mundo y somos conscientes los formoseños de que en Formosa no está el virus, pero también debemos ser conscientes de que estamos en peligro, por eso la gente acompaña las medidas del Gobierno».