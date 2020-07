Gómez confirmó que se repetirá el refuerzo alimentario a familias con cinco miembros

Compartir

El ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, anunció que por decisión del gobernador Gildo Insfrán, en agosto se repetirá el refuerzo nutricional a las familias que tengan cinco o más miembros, tal cual se realizó el mes pasado.

“El próximo lunes comienza la semana 1 de atención del Plan NUTRIR y en este mes por instrucciones del Gobernador se repetirá lo que empezó el mes pasado, que es un refuerzo nutricional a las familias que tengan cinco o más miembros con más elementos para que tengan mayor duración y sea más equitativa el reparto de alimentos”, sostuvo el titular de la cartera social.

Y agregó: “aparte de la entrega habitual que estamos haciendo de 17 productos de frutas, hortalizas, legumbres, carnes, leche, miel, también la semana que viene 1 y 2, se hará entrega de un refuerzo alimentario consistente en la entrega de una bolsa de mercaderías con cinco productos como ya lo hemos hecho”.

Además, el funcionario provincial informó que la entrega de alimentos destinados a las poblaciones originarias se concretó durante esta semana y contempló a 140 familias de Subteniente Perín y colonias aledañas.

En ese marco, indicó que el miércoles pasado, “más de 1300 familias fueron atendidas con los módulos alimentarios en el barrio Namqom de Formosa capital”; y que, este jueves 30, se entregará en otros barrios de esta ciudad, “donde también hay aborígenes, que totalizan más de 1700 familias asistidas”.

Comedores escolares

Por otra parte, Gómez comunicó que desde el Ministerio de Educación de la provincia, aseguraron que los comedores escolares continúan funcionando “con total normalidad”, en todo el territorio provincial, inclusive en las “localidades más alejadas”.

Del mismo modo, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa con la provisión de leche en polvo a las mujeres embarazadas y niños menores, como también los que están en riesgo de bajo peso y con bajo peso.

“Es algo estratégico y de vital importancia porque la mujer embarazada y el niño hasta los dos años que no reciben una buena alimentación, no van a tener un buen desarrollo de la parte neurológica y estará en peores condiciones el día de mañana en la escuela con bajo rendimiento y en su desarrollo laboral en la sociedad en el futuro”, señaló.

Modelo Formoseño

Por último, el ministro Aníbal Gómez se refirió al modelo formoseño como un “modelo político, ideado y conducido por nuestro Gobernador” y al respecto, precisó: “en nuestra Constitución Provincial, los artículos 80 y 81, se establece cuál es el modelo de salud que se debe tener y se define a la salud como un estado de bienestar físico, mental, social, espiritual y ambiental y no solamente una ausencia de enfermedad. En esa complejidad la alimentación juega un rol fundamental por eso es que se le da tanta importancia desde el gobierno a esta cuestión alimentaria”.

Y explicó: “hoy, en esa complejidad de políticas que conduce el Gobernador, podemos decir que el resultado que estamos teniendo de este status sanitario que nos diferencia del país y el mundo, en donde se ha tenido que tomar decisiones difíciles en determinados momentos, ha sido posible porque tenemos una doctrina, un espíritu que es el modelo formoseño, sino estaríamos actuando como un cuerpo sin alma”.

En ese sentido, el ministro recordó que el primer mandatario provincial presidió todas las reuniones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, “desde que se inició hasta la fecha sin faltar y las decisiones más mínimas las tomó él”.

“Esto es muy importante porque en esta etapa de crisis sanitaria, económica, social no se puede manejar por control remoto, el piloto de tormenta tiene que estar presente y hacerlo manualmente y él lo está haciendo todos los días, viendo que pasa en cada una de las localidades de nuestra provincia”, expresó.

Y aseveró: “este estatus sanitario es el resultado de este modelo político que tenemos en Formosa que está conducido por nuestro gobernador”.

Para finalizar, Gómez señaló que “tenemos pacientes infectados, la mayoría de ellos se recuperó, tenemos algún internado en buen estado en general y no tenemos ningún fallecido”.

“Los focos que hemos tenido se los ha controlado y bloqueado, ésta es la estrategia e integralidad del modelo formoseño del cual debemos sentirnos orgullosos y es bueno decirlo porque es la realidad”, concluyó.