Gómez Cora: “Lima 2019 significó mucho para el Seven Argentino”

El Head Coach del equipo nacional y el recuerdo del título en los Juegos Panamericanos.

El 28 de julio de 2019, el seleccionado de rugby seven de Argentina se sacó una espina que tenía atragantada. Luego de perder las finales frente a Canadá en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora gritó campeón en Lima.

El camino a la medalla dorada comenzó con goleadas ante Jamaica (52-0) y Uruguay (32-0) y un ajustado triunfo frente a Canadá (12-7). En la semifinal, Argentina dejó en el camino a Estados Unidos (31-7).

El choque decisivo fue ante Canadá, que se puso en ventaja en el inicio del partido. Fue un espejismo. Porque todo fue de Argentina, que se llevó una clara victoria por 33-10 y se subió a lo más alto del podio.

“Esa medalla dorada significó mucho después de la experiencia de Toronto, donde no pudimos ser campeones pese a ser el mejor equipo del torneo. Interpretamos, entonces, diferentes aspectos que van más allá del juego ante rivales conocidos. Quedó demostrado en Lima, donde ganamos todos los partidos y no dejamos ninguna duda”, recordó Santiago Gómez Cora.