Gómez detalló las políticas públicas a favor de las comunidades originarias

El ministro de la Comunidad, Dr. Aníbal Francisco Gómez, informó sobre el impacto del coronavirus en las comunidades aborígenes, a la vez que describió el panorama de las políticas integrales del Gobierno de Formosa sobre la población originaria. “Los cambios que han sufrido en estos años han sido muchísimos y muy importantes para el beneficio de esta población”.

En este sentido, el titular de la cartera social detalló que “en Formosa existen más de doscientas comunidades originarias en todo el territorio provincial. La etnia wichí al Oeste de la Provincia, la etnia Pilagá más en el Centro y la Toba que está distribuida en la zona Centro y también cerca de los grandes centros urbanos”.

Asimismo, el funcionario remarcó algunos hitos importantes, como la Ley Integral del Aborigen N°426 del año 1984 que “marcó el camino para que otras provincias tengan una ley similar e inclusive la reforma del 94 tuvo como ejemplo a Formosa como modelo”. De la mencionada ley, se desprende el Instituto de Comunidades Aborígenes, “cada una de las comunidades tiene un representante elegido por ellos mismos”, aseguró Gómez.

Detalló, además, que se otorgaron 300 mil hectáreas con título de propiedad comunitaria, “inembargable e imprescriptible” y en cuanto al sistema de salud destacó el Programa Provincial de Salud Intercultural el cual es “horizontal a todo el Ministerio de Desarrollo Humano”, y tiene una estrategia de sectorización en donde se conformaron parejas sanitarias (un agente sanitario + enfermero universitario) que realizan las visitas domiciliarias atendiendo fundamentalmente la atención primaria de la salud.

En este contexto, manifestó que Formosa tiene 225 hospitales y centros de salud de todos los niveles en toda la provincia, de los cuales son profesionales originarios: 156 agentes sanitarios, 17 enfermeros/as, 4 licenciadas en Enfermería y 8 parteras tradicionales.

En lo que respecta al Ministerio de la Producción y Ambiente, Gómez describió los programas Forestal y Agrícola. “El área del Programa Forestal está orientado al aprovechamiento integral de los bosques con la preservación de los mismos produciendo leña, carbón, postes y palmas. Mientras que el Programa Agrícola produce maíz y curcubitáceas, y en este último tiempo se introdujo la batata, mandioca, horticultura, pastura, gallinas y miel con más de 200 productores apícolas activos”, manifestó.

En este marco, el funcionario provincial resaltó que son más de 1.100 los productores de comunidades aborígenes en Formosa, entre los que se destacan colonia La Primavera, Misión Taacaglé, El Espinillo, Misión Laishí, Pozo del Tigre, San Martín 2, Fortín Lugones, Villafañe, El Colorado, y los cercos en el Oeste provincial.

“En lo que respecta a la alimentación, el Módulo Alimentario Aborigen beneficia a 19.822 familias y en algunas localidades se incluye la leche con harina de algarroba que son producidas por ellos mismos, como así también las leguminosas que son cosechadas y procesadas por las mismas comunidades y luego en la Planta Nutrifor se fortifica esa leche, se mezcla con la harina de algarroba y se les devuelve un alimento fortificado”, agregó Gómez.

En este marco nombró la provisión de copa de leche y almuerzo que se realiza en todas las escuelas de nivel primario e inicial de la provincia, sumado al refuerzo alimentario en las comunidades indígenas, fundamentalmente en los departamentos Ramón Lista, Bermejo y Matacos, como así también el refuerzo de leche fortificada para las embarazadas, niños y niñas con bajo peso en todos los hospitales y centros de salud.

Descenso de la

Mortalidad infantil

Sobre la mortalidad infantil, Gómez refirió que “en el año 1985 se obtiene el primer registro real y verídico de la tasa en el registro sanitario n° 1 que son Matacos, Ramón Lista y parte del Departamento Bermejo con el 80% de la población aborigen en la que la mortalidad infantil era de 131 x 1000; esto fue evolucionando hasta que en el año 2015 bajó a 11,2 x 1000 nacidos vivos. Fija una reducción del 91,4%”.

También apuntó a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) la cual generó los Maestros Especiales Modalidad Aborígen (MEMA), becas estudiantiles bajo medidas de protección judicial y se garantiza a los 4 niveles educativos la EIB.

“Otra arista a destacar es el acceso al agua potable. Con el Programa Esmeralda se realizan perforaciones de grandes profundidades, de unos 500 metros de profundidad que hacen que las localidades de María Cristina, El Breal, Lote 8, Tucumancito, El Chorro, Campo de Hacha, San Miguel, Tres Palmas, El Potrillo, San Martín, Villa Devoto, El Quebracho, Pozo de Maza, Vaca Perdida, La Rinconada, tengan agua potable y no solamente en la perforación sino que además tienen red de distribución y esto disminuyen enfermedades de transmisión y la mortalidad infantil”, señaló el doctor Aníbal Gómez.

Sobre la red de tendido eléctrico, garantizó que las comunidades aborígenes cuentan con el servicio de energía “las 24 horas del día” y que “no hay comunidades en las que no haya llegado este servicio con tarifas subsidiadas”.

Advirtió además que mediante la red de fibra óptica e inalámbrica, se asegura el servicio libre y gratuito de internet para las instituciones como hospitales, policía, Registro Civil, colegios, escuelas.

“El Instituto IAPA también realiza un abordaje integral en las comunidades aborígenes con estrategias de intervención específica para cada etnia e inclusión de referentes en cada comunidad”, continuó Gómez.

Sobre el final, reflexionó en cómo el COVID-19 afectó a las comunidades originarias en Latinoamérica, “En Bolivia fueron 3.438 infectados con 132 fallecidos, Brasil 29.948 y 456 fallecidos, Perú 22.727, con 156 fallecidos, Colombia 21.476 y 736 fallecidos, México 9.475 y 1.461 fallecidos. En este contexto, Formosa se destaca por no haber tenido ni un habitante originario enfermo de coronavirus y se diferencia del resto del país como Salta, Jujuy, Chaco y Misiones”, subrayó.

“El gobierno de Gildo Insfrán ha dignificado a las comunidades originarias y las acompaña en todas las áreas”, dijo para finalizar.

