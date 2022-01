Compartir

El ministro de Desarrollo Humano Aníbal Gómez defendió la decisión que tomó el Ministerio de Salud de la Nación acompañado por las provincias de fomentar la vacunación contra el COVID-19 a través del “pase sanitario”, cuyo objetivo principal es lograr que más personas se vacunen, y de esta forma tengan menos chances de morir por COVID-19.

Recordó que el Ministerio de Desarrollo Humano dentro del ámbito de su competencia, a través del dictado de la Resolución 1891/22 de fecha 3 enero del año 2022 aprobó el Pase Sanitario con vacunas, que comenzó a regir a partir del 1 de enero del año 2022. La misma fue publicada en el Boletín Oficial N°11902 siendo su cumplimiento obligatorio y de alcance general para todas las actividades y sujetos comprendidos en la misma.

La Resolución determina entre otras cosas que será de aplicación para personas a partir de los 13 años de edad, las mismas deberán acreditar 2 dosis de vacunas y que hayan transcurrido al menos catorce días desde la última aplicación.

Dicha acreditación se hará a través del sitio oficial “Mi Portal” o “Cuidar Covid 19” o “Mi Argentina” o bien con carnet de vacunación impreso con el código QR o carnet de vacunación emitido por la Provincia

Entre las actividades enumeradas y las cuales deben exigir el pase sanitario se encuentran actividades sociales, comerciales, bancarias, culturales, deportivas, religiosas, salas velatorias y recreativas en espacios cerrados.

En este sentido, Gómez consideró que es muy importante el cumplimiento del pase sanitario porque “da seguridad en el lugar donde uno ingresa. Por ejemplo en un banco, donde solicitan el pase sanitario, se trata de un lugar seguro, porque sabemos que las personas que están ahí, tienen esquema completo de vacunación, y también que no hay ningún positivo contagiando, ni contacto estrecho en ese lugar porque el pase sanitario controla eso a través del código QR que todos tenemos”.

La medida constituye una herramienta clave para reducir los riesgos epidemiológicos y seguir brindando protección contra COVID19.

“La importancia de implementar el pase sanitario se traduce en incentivar la vacunación y la posibilidad de minimizar la transmisión del virus en las actividades que impliquen mayor riesgo, como los eventos masivos, tanto públicos como privados, en espacios abiertos y cerrados”, insistió el funcionario.

En ese marco, recordó Gómez que la vacuna contra el Covid tiene dos objetivos principales: disminuir la posibilidad de desarrollar casos graves, que lleven a internación en UTI y más que nada evitar la muerte.

“Hay inmensa cantidad de información científica nacional e internacional que certifica esos beneficios de la vacunación. Detrás de esta información se encuentran grandes instituciones de renombre mundial como la OMS, OPS, sociedades médicas abocadas a las vacunas, infectología, inmunología, etc”, precisó.

Y citó un informe reciente del Instituto Superior de Sanidad de Italia (ISS) ha revelado que el riesgo de muerte es nueve veces mayor entre la población que no se ha vacunado del Covid-19, mientras que el riesgo de ingreso en cuidados intensivos se multiplica por 16.

“En tanto los recientes datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) donde hace referencia que los adultos no vacunados en Estados Unidos enfrentan un riesgo 11 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas. También tienen un riesgo seis veces mayor de dar positivo por covid-19 que los que ya tienen su esquema de vacunación completo. Y el riesgo de ser hospitalizado es casi 19 veces mayor para los adultos no vacunados que para los adultos completamente vacunados”, enfatizó.

Avanzó en señalar que “en ese contexto y sabiendo que la vacunación no es obligatoria y ante la presencia de nuevas variantes, de gran transmisibilidad como ser la Ómicron, sin dejar de mencionar que también siguen circulando otras variantes como la Delta, desde el Ministerio de Salud de la Nación se decidió, en conjunto con las provincias, presentar una estrategia para aumentar la tasa de vacunación de los argentinos/as. Siendo esta estrategia la de la implementación del pase sanitario, cuyo objetivo principal es lograr que más gente se vacune, para que más gente tenga menos chances de morir por la Covid-19”.

