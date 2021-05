Gómez encabezó recorrida y capacitación en Hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda

Compartir

La comitiva de Desarrollo Humano recorrió los centros de asistencia sanitaria y el hospital “Cruz Felipe Arnedo”. Bioingenieros además observaron funcionamiento de nuevo tanque de oxígeno instalado en el nosocomio.

El ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, junto al médico infectólogo Julián Bibolini y el doctor Cristian Antúnez responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad, realizaron una recorrida por el Hospital Cruz Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda y los centros de asistencia sanitaria que allí funcionan.

La visita se dio en el marco de la capacitación al personal de salud en la aplicación del suero equino hiperinmune, como tratamiento indicado para pacientes con COVID-19, y en el refuerzo de distintas áreas del hospital de la segunda ciudad de la provincia.

“Queremos profundizar más esta tarea, es tan importante, nos da tan buen resultado, los pacientes que están recibiendo el suero hemos visto y está descripto en la bibliografía médica y científica lo beneficios”, comentó.

Y avanzó en señalar que es importante garantizar el buen funcionamiento de cada centro de asistencia sanitaria, ya que la detección temprana permite aplicar este tipo de tratamientos y evitar el uso del respirador y muertes prematuras.

El titular del MDH explicó que participaron también del recorrido especialistas de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad, encabezados por el doctor Cristian Antúnez, con el fin de profundizar la labor de terapia intensiva del nosocomio clorindense y además, un equipo de bioingenieros para observar las instalaciones del nuevo tanque criogénico de oxígeno, que se instalará en el hospital local para reforzar este insumo fundamental y crítico en este momento.

Adelantó además que habrá asistencia a los laboratorios, área que se ampliará en la implementación de ciertos estudios específicos necesarios para los pacientes, generando la confianza requerida para que la comunidad concurra de forma inmediata y evitar complicaciones futuras.

“El COVID19 es una situación extraordinaria que pone en tensión a todo el sistema sanitario de toda la provincia y del mundo”, consideró el ministro y agregó que esto se vuelve aún más alarmante con la circulación de las variantes, las cuales son más agresivas, aumentan la mortalidad y atacan no sólo a los adultos mayores sino también a gran porcentaje de personas jóvenes.

En este sentido aseveró que el sistema sanitario provincial se prepara permanentemente, reforzando en materia de recursos y adecuando las estrategias necesarias para enfrentar cada situación acaecida por la pandemia.

Al finalizar aclaró que en la provincia de Formosa no está autorizada la comercialización y uso del test rápido de antígeno para la detección de COVID positivos, ya que si cada persona se lo realiza personalmente en su domicilio puede incurrir en error, además de que no figurará dentro del sistema, por lo tanto en el circuito epidemiológico no aparecerá, imposibilitando cortar la cadena de transmisión, desconociendo, de esta manera, los contactos estrechos y avance de la infección.

Durante la recorrida, Gómez estuvo acompañado por la directora del Hospital Bernardita Obst, el director asociado Nelson Gutiérrez, el doctor Juan Antonio Villamayor y el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Juan Cabral.

Sistema de salud

que incluye a todos

Por su parte el médico infectólogo Julián Bibolini, ratificó que el suero equino hiperinmune ya se aplicó en otras oportunidades a pacientes de esta ciudad, agregando que esta vez han asistido con un stock más amplio.

Además remarcó que hay un apoyo continuo al personal de salud y han arribado a la segunda ciudad con herramientas e insumos para que el paciente clorindense tenga las mismas opciones que el de capital, demostrando de esta manera una equidad en el sistema de salud provincial.

Y advirtió que la circulación de la variante manaos, que fue confirmada este lunes en el parte informativo del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servían”, es una cepa de mayor transmisibilidad de coronavirus, “por lo tanto puede infectarse un gran número de personas en poco tiempo, lo que provocaría la saturación del sistema de salud”, aseveró.

Por último se refirió a las personas que ya han contraído el virus, considerando que “éstas personas tienen –en promedio- tres meses para no contagiarse, posteriormente a eso pueden reinfectarse”, por tal motivo, la vacuna se aplicará tres meses después de haber trascurrido la enfermedad, asintió.

La importancia de

la consulta temprana

También estuvo presente, el médico especialista en terapia intensiva, Cristian Antúnez, quien en primer lugar afirmó que la vacuna es una de las pocas terapéuticas que ha demostrado su eficiencia para la lucha contra el COVID-19, remarcando que “si se contrae la enfermedad estando inoculado, los síntomas se presentarán de forma más leve”.

Sobre la visita a la ciudad de Clorinda, señaló que se viene trabajando en distintos puntos, y aseveró que “la terapia intensiva es importante porque da una pronta respuesta a los pacientes graves y queremos permitir que sean atendido con todos los medios, tecnología y el personal capacitado”, refiriéndose a la profundización y capacitación de la labor de los terapistas en el nosocomio local.

Antúnez, reiteró a la comunidad, la importancia de una consulta temprana a los servicios de salud, ya que “esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, porque el virus evoluciona rápidamente”, advirtió.

En esa misma línea, aseguró que los síntomas pueden agravar de un día a otro, lo que puede ser causante del deterioro de la función respiratoria.

