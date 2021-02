Gómez: “Entre los manifestantes hay personas que ya fueron beneficiadas con un módulo habitacional”

Compartir

El ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, se refirió a los cortes sobre la ruta nacional N°11 que se inició este martes por la mañana con el objetivo de obtener módulos habitacionales: “Entre los manifestantes hay personas que ya han sido beneficiadas con la entrega de un módulo y estaban cortando la ruta pidiendo uno nuevamente; les informo que esto no va ser posible y que es un delito lo que están cometiendo”.

En este sentido, Gómez informó que “el organismo tiene conocimiento de quienes son las personas que se agruparon y realizaron los cortes de rutas reclamando módulos habitacionales, entre ellas, una de las cabecillas que vivió en Entre Ríos y hace tres meses está en nuestra provincia, estaba en la ruta pidiendo un módulo habitacional”.

Marcó además que Formosa es la única provincia argentina que cuenta con una estricta política de justicia social, al garantizar un techo digno a familias que viven en situación de vulnerabilidad.

“Llevamos entregados cerca de 7 mil módulos habitacionales desde el inicio de este programa y eso es digno de valorar. En todo el país no vamos a encontrar algo de esta naturaleza porque es costeada íntegramente con fondos provinciales y tiene el único objetivo de mejorar la calidad de vida y el entorno de las familias”, subrayó el ministro.

Asimismo, recordó que el programa de módulos habitacionales tiene un criterio de prioridades establecido, para “quienes tengan a cargo cuatro hijos o más, o tengan a un miembro de su familia con alguna discapacidad o enfermedad severa que es evaluada por un equipo médico, también para mujeres que sufren de violencia de género o para casos de abuso intrafamiliar; en estos casos la entrega es de forma inmediata”.

Puso en relieve que las familias beneficiarias de este programa “deben ser responsables” ya que “ya que no puede ser vendido, prestado, alquilado, cedido, regalado, ni nada parecido a ninguna otra persona. De lo contrario, es un delito lo que cometen”.

En este orden, Gómez detalló que el terreno otorgado mide 10×20 metros o en algunos casos, 10×30 metros y que “tiene energía eléctrica, agua potable, la construcción de una habitación, baño y las bases para construir una segunda habitación y el espacio suficiente para desarrollar su hogar con las comodidades que quiera realizar”.

Responsabilidad social

Para cerrar, refirió que “el concepto es ayudar a los más necesitados, y entre los manifestantes vimos muchas personas que ya han sido beneficiadas con la entrega de un módulo habitacional y estaban cortando la ruta pidiendo uno nuevamente. Les informo que eso no va ser posible y que las sanciones que tenemos para las personas que han vendido su módulo habitacional, otorgado por el Estado provincial, es que ya no tendrán la posibilidad de acceder a otro. Tenemos los registros de todas las personas que han recibido este beneficio estatal”.

El ministro Gómez instó quienes estén en situación de vulnerabilidad social y a la espera de su hogar propio, a que “no se dejen engañar por personas inescrupulosas o por dirigentes que quieren sacar rédito político de esto, deben evitar que quienes cometen delitos se mezclen con ustedes y no dejar que se aprovechen de la situación angustiante que viven”.

“Y a quienes tomaron esta medida de fuerza y se creen merecedores y merecedoras de un módulo, háganlo de la manera correcta, con una lista con nombre y apellido, dirección y entréguenla como corresponde en el Ministerio de la Comunidad para que el equipo de trabajadores sociales puedan visitarlos y así se evaluará cada caso”, enfatizó para culminar.

