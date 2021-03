Gómez: “Hace muchísimos años que venimos soportando estos agravios mediáticos”

Compartir

El doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo de Desarrollo Humano, cargó contra Canal 13 y Todo Noticias (TN) por el mendaz informe emitido recientemente. “¿Por qué no mostraron que en los geriátricos de la CABA hubo una mortandad impresionante de abuelos por no ser atendidos como corresponde?”, planteó al dejar en evidencia la protección mediática que recibe el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hicimos una declaración con respecto a esta situación de repudio total a las mentiras de este multimedios, que ya nos tiene acostumbrados a estas maniobras, ya que hace muchísimos años los formoseños venimos soportando este tipo de agravios mediáticos”, manifestó.

Aseveró que “una vez más, estuvieron en nuestro territorio enfocando sus cámaras hacia donde ellos quisieron, sin mostrar nuestros edificios escolares, los hospitales, las plantas de agua potable ni absolutamente nada de todo eso”.

Por el contrario, “hicieron un montaje periodístico, buscando a personas políticamente afines a ellos, del PRO, para indicarles qué decir y qué no”.

De hecho, puso de relieve que “hay un video circulando donde se puede ver cómo prepararon este montaje”.

“Repudiamos absolutamente las mentiras que se están diciendo porque denotan que actúan con total intencionalidad”, afirmó el funcionario, haciendo notar que “este informe televisivo se enmarca en una campaña política de tipo electoral que si bien tiene su epicentro en nuestra provincia posee una proyección nacional”.

Fundamentó lo expuesto diciendo que tanto Canal 13 como TN convenientemente “se olvidan” de mostrar lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “¿Por qué no mostraron que en los geriátricos de la CABA hubo una mortandad impresionante de abuelos por no ser atendidos como corresponde desde el punto de vista sanitario?”, interrogó.

Planteó, en total contraste, “¿por qué no muestran como están atendidos hoy los abuelos en nuestra provincia?”.

Anticoncepción

“Dicen que a las mujeres aborígenes se les aplica en forma compulsiva unos chips anticonceptivos para que no tengan hijos y se olvidan de decir que se trata de un programa nacional que se pone a disponibilidad de las mujeres tanto criollas como originarias en todo el país”, abundó.

En ese marco, explicó que “se otorgan métodos anticonceptivos, algunos son orales, otros inyectables y algunos sub-dérmicos, apuntando fundamentalmente a las mujeres jóvenes, quienes son las que más optan por este tipo de dispositivo porque les permiten tener la anticoncepción durante la mayor cantidad de tiempo”.

Subrayó que eso rinde sus frutos, porque “por un lado ha disminuido el embarazo adolescente gracias a este método”, precisando que “eso lo estamos viendo, porque a medida que transcurren los años va disminuyendo el número de nacimientos en mujeres adolescentes”.

“Realmente es algo beneficioso y no una cuestión para atacar. Es altamente beneficiosa esta política que se está implementando”, remarcó.

Investigación

A su vez, el ministro Gómez recalcó que “la provincia de Formosa ha instruido al procurador general para que se inicie una causa legal y se investigue esta cuestión”.

Esto se sustenta en que “nosotros somos los primeros que queremos que se aclare esta situación y si hay algo que tengamos que corregir por supuesto que lo vamos a hacer”.

No obstante, el funcionario esclareció que “estamos seguros de que esto es una mentira más y un montaje periodístico”.

Por su parte, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, expuso que “hay una investigación judicial en trámite que en este caso corresponde al Ministerio Público”, por lo que “este sábado el fiscal de turno estuvo en Ingeniero Juárez realizando todas las medidas que entiende corresponden para determinar el o los posibles autores de la comisión de un ilícito o de varios hechos”.

“Está en manos de la Justicia esta investigación que ya comenzó, donde tienen abundantes registros fílmicos sobre los hechos, así que ahora la investigación estará relacionada con las personas que han participado del tema”, concluyó.

