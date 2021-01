Gómez: “La Sputnik V otorga una inmunidad del 91% luego de ser aplicado el segundo componente”

Compartir

“Es un grado altísimo comparado con cualquier otra vacuna de otra patología”, subrayó el ministro, al referirse a las dosis Sputnik V, y la continuidad del cronograma de vacunación en la provincia.

Ayer, tras la llegada a la ciudad de Formosa de las 2.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, se procederá a la vacunación contra el COVID-19 de los efectores de salud y personal de la Policía local, quienes habían recibido hace 21 días atrás la primera dosis. En dos días se diseñó el operativo de inoculación que será en simultáneo este martes y miércoles en la ciudad capital y en Clorinda.

Al respecto, el ministro de la Comunidad y a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, sostuvo que “esto es muy importante porque no hay ningún país de Latinoamérica que haya recibido esta cantidad de dosis para proteger al personal esencial en la lucha contra la pandemia” que azota al mundo.

Asimismo, explicó que luego de la inoculación del segundo componente de las dosis de Sputnik V “la vacuna otorga una inmunidad del 91 por ciento que es un grado altísimo comparado con cualquier otra vacuna de otra patología”.

Reiteró el ministro que ante los temores o la desinformación que existe sobre la aplicación de las vacunas contra el coronavirus “está demostrado por el seguimiento que hace el Ministerio de Salud de la Nación que no se ha reportado en la Argentina ningún efecto adverso importante de la dosis Sputnik V”.

En cambio, fueron molestias donde se aplicó la vacuna, dolor de cuerpo, febrícula, “pero que es normal en cualquier tipo de vacuna”, aclaró.

Mientras que en Formosa consignó: “Hicimos un seguimiento pormenorizado de los efectos secundarios de la vacuna y no hay registros de reacciones adversas severas ni graves sino leves esperables”.

Clorinda

Consultado sobre la vacunación en Clorinda, el doctor Gómez refirió que el personal al que se abarcará ya fue citado, todos se encuentran nominalizadas, “lo que significa que los datos personales de quienes se inocularán están cargados en un registro de manera digital”.

“De esa forma no hay ninguna posibilidad que se aplique a otra persona la dosis”, añadió.

Asimismo, los móviles que transportan las vacunas a la segunda ciudad “están preparados con freezers para mantener la temperatura adecuada y lograr así que no se pierdan vacunas” tal como sucedió con la primera vacunación, que alcanzó a todo el territorio provincial.

Y agregó: “En esto hay que tener muchísimo cuidado porque si uno no mantiene más de media hora la cadena de frío la vacuna se inactiva”.

La otra recomendación para las personas que serán vacunadas “es que lo hagan con todos los elementos de bioseguridad porque de esa manera estamos protegiendo nuestra propia salud”, concluyó el ministro de la Comunidad, quien participó de la llegada de las 2.000 vacunas de la segunda dosis de Sputnik este martes a la ciudad de Formosa.

