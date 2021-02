Compartir

El doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo de la cartera de Desarrollo Humano, aseguró que “seremos inflexibles con las personas que violenten la cuarentena domiciliaria” porque “no permitiremos que se ponga en riesgo a ningún formoseño en su salud o la vida”.

El funcionario esclareció que “las familias no tienen que pagar ningún peso para realizar la cuarentena domiciliaria, ni para la consigna policial ni para el cuidado de los voluntarios que van a estar trabajando en el cuidado de las personas”.

Recalcó que “estos grupos familiares realmente deben cumplir con la cuarentena domiciliaria”, marcando que ya se llevan detectados cinco incumplimientos, los cuales involucran a nueve personas que no se encontraban donde debían estar cumpliendo esta modalidad.

“Hemos detectado que estas personas han violentado la normativa vigente en la provincia de Formosa, poniendo en riesgo no solamente a sus familiares, amigos y allegados, sino también a toda la comunidad”, advirtió el ministro Gómez.

Insistió que se trata de “una cuestión sanitaria”, por lo que “apelamos a la responsabilidad individual de cada una de las personas para que cumplan con lo que ellas mismas han firmado y prestado su consentimiento”.

No obstante, aseveró que “seremos inflexibles con las personas que violenten la cuarentena domiciliaria”, reiterando que de incumplir la medida “pasarán a realizarla en un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) hasta finalizarla”, además de ser pasibles de las acciones legales y las sanciones pecuniarias que correspondan.

“Les solicitamos a las personas que cumplan el protocolo vigente; si no lo respetan, lo vamos a hacer cumplir nosotros”, afirmó.

Categórico, enfatizó que “no permitiremos que estas flexibilizaciones que estamos haciendo con los nuevos protocolos pongan en riesgo a ningún formoseño en su salud o la vida”, cerró.

