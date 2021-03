Gómez: “Tengan la seguridad de que habrá nuevos casos positivos” tras manifestaciones

Compartir

El ministro de la comunidad Aníbal Gómez a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, alertó sobre las consecuencias para la salud pública que traerán las últimas manifestaciones en el centro de la capital formoseña.

El funcionario explicó que “cuando hay una acumulación de personas así, como la que se está dando en estos días, tengan la seguridad de que habrán nuevos casos positivos, está demostrado que esas son las consecuencias”.

El titular de la cartera sanitaria se refirió así a las manifestaciones de comerciantes del rubro gastronómico ocurridas en los últimos días que contaron con la adhesión de otros sectores, donde pudo verse aglomeración de personas, poco respeto de la distancia social recomendada y en algunos casos el no uso de barbijo.

En esa misma línea continuó diciendo que “una cosa es la manifestación pacífica, como en este caso los comerciantes que se vieron afectados por las medidas sanitarias que hemos tomado y otra, es la manifestación ultra violenta, incitada por algunas personas que desde el día anterior estaban llamando a incendiar Casa de Gobierno”.

El ministro aseguró que “los formoseños no estamos acostumbrados a ese extremo de violencia” y consideró que los medios de comunicación porteños que se encuentran en la ciudad registrando las alternativas de las marchas, no mostraron que durante dos horas los efectivos policiales de la provincia soportaron el “hostigamiento y la extrema violencia por parte de un grupo reducido de manifestantes, con escombros, bombas molotov, tratando de ingresar a la casa de Gobierno para poder incendiarla”.

De la misma manera aclaró que ese grupo estaba totalmente diferenciado del resto de los manifestantes. En esa línea aclaró que “estos no lograron avanzar, entonces se dirigieron a otro sector, allí rompieron las vallas y lógicamente la policía tuvo que actuar para disuadirlos”.

Por su parte informó que fueron 10 los policías heridos durante los procedimientos, mientras que uno de ellos sufrió traumatismo de cráneo y se encuentra internado en terapia intensiva, en un sanatorio local.

Dijo que más allá de estas circunstancias y el derecho de cada sector a manifestarse, “el Gobierno va a tomar las medidas que correspondan en conjunto con las cámaras empresarias, sindicatos y trabajadores, para ayudar en esta situación”.

