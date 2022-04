Se registra faltante de mercadería esencial en supermercados y almacenes

Compartir

Desde la leche y el aceite, por mencionar dos de los productos esenciales de la Canasta Alimentaria, cada vez se observan más góndolas vacías en los supermercados de diferentes tamaños en la ciudad, lo que obliga a que los consumidores realicen un mayor recorrido para las compras. «No hay lo necesario para la casa», señaló una mujer, a la salida de un supermercado, al Grupo de Medios TVO.

“Las góndolas están vacías, no hay aceite, no hay lo necesario para la casa; ahora tendría que recurrir a otro supermercado, vamos a ir al centro. Hace un mes más o menos que no hay nada acá en el supermercado del barrio, ya es costumbre que falten alimentos así y donde se consigue sale más caro”, agregó la misma.

Los motivos son varios pero bien distinguidos, como bien lo explicó Carlos Huerlen, Presidente de la Cámara de Supermercadistas de la Pequeña y Mediana Empresa. «Esto es nada más y nada menos que un acumulamiento de los programas que se vienen realizando a nivel país y no es de ahora sino que se da desde de la pandemia», manifestó.

«Empezó con un programa nacional de Precios Máximos, con este programa pasó un año y los precios no se ajustaron. Después pasamos a Precios Cuidados hasta que cada vez que había un cambio de programa, entre la Secretaria de Comercio Interior y la Coordinadora de Productos Alimenticios, siempre se se reclamó que los precios se habían retrasado, entonces las industrias ante la posibilidad de que sus valores o sus productos no sean lo que daban sus costos, empezó a haber faltantes y ahí se fue agravando», añadió Huerlen.

Con unos precios desfasados y la ampliación de los programas a los comercios de proximidad, la situación empeoró profundizando el faltante de los productos en las distintas góndolas, «porque es imposible conseguir los precios que la Secretaría de Comercio Interior acuerda con las grandes cadenas y la industria ya que dependemos de distribuidores y esa mercadería en tránsito entre sectores, donde cada uno ubica su rentabilidad, hace que los comercios de proximidad estemos fuera de la cadena». «Si las grandes superficies están con desabastecimiento imagínense nosotros», indicó el supermercadista.

«Ningún mayorista nos puede ofrecer los precios que Comercio Interior dice que tenemos que tener para vender».

Esta situación suma otro componente, el inflacionario y se extiende a otros rubros como el de la indumentaria o los neumáticos. «Los aumentos de precios no cesan principalmente lo que es la soja y el trigo, fue un golpe muy grande el aumento del 30%.

«Hoy los esfuerzos no dan el resultado necesario y la inflación no cesa. Acá la causal de todo sabemos que es la inflación y si el gobierno no la ataca, va a ser difícil frenar esta situación», concluyó Huerlen, sin brindar una certeza de cuándo se normalizará el abastecimiento de las góndolas locales.

