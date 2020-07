Compartir

Hace días recorrí tres supermercados de la ciudad buscando harina común y en ninguno conseguí, lo mismo me pasó con los huevos. No entiendo qué pasa con esto, al parecer hay desabastecimiento, pero no dicen nada. Muchas góndolas están vacías y eso que son productos esenciales. Es preocupante lo que ocurre.