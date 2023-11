González afirmó que el interés del Gobierno provincial es proteger a los formoseños

En el nuevo contexto político que se viene en la Argentina, en torno a la asunción del presidente electo, Javier Milei, y la designación de quienes conformarán su gabinete, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, doctor Jorge Abel González, se refirió a la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación y reafirmó la protección al pueblo formoseño.

En ese orden, manifestó que “ella dijo muchas cuestiones respecto de nuestra provincia y no fue durante su gestión como ministra, entonces vamos a esperar a que asuma, para ver cómo va a gestionar”.

Asimismo, dependiendo de las designaciones en la provincia, en caso de continuar como ministro, aseveró que “vamos a colaborar siempre en el sentido de aportar la experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo y en particular, en las relaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación”.

En este punto, González ironizó: “Si puedo estar seguro de que Gerardo Milman no va a estar en esta gestión”, quien fuera durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra, el secretario de Seguridad Interior, autor del protocolo para criminalizar la protesta social, defensor de gatillo fácil de Chocobar y uno de los encargados de demonizar las comunidades mapuches.

Sin embargo, pese “al contexto adverso” que se viene presentando a nivel nacional, con La Libertad Avanza como Gobierno, el ministro de Seguridad aseguró que “vamos a tener una situación muy difícil en todo el país, pero en Formosa ganó Gildo Insfrán por amplio porcentaje y acá tenemos la claridad de cuáles son los objetivos provinciales”.

Para finalizar, fue contundente y afirmó que “los intereses del Gobierno provincial es proteger a los formoseños y formoseñas y, fundamentalmente, estar más unidos que nunca, más firmes, porque en Formosa no se rinde nadie”.