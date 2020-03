González: «El sábado había niños y adultos jugando al fútbol, estas no son vacaciones»

Compartir

En la habitual conferencia de prensa para brindar el parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19), el Ministro de Gobierno Jorge González dijo que una amplia mayoría de la población entendió que debe quedarse en su casa, aunque se quejó de otros, que aprovechan la cuarentena, por ejemplo, para visitar amigos, y “jugar al fútbol”, escena pudo observarse el día sábado.

Les advirtió a las personas que sobre ellas caerá un proceso penal, lo que significará un antecedente penal grave. “Hay una importante conciencia social por parte de los ciudadanos, sin embargo hay muchos que todavía no entienden. La preocupación es que quienes no entiendan, va a contar con un proceso penal, un antecedente penal grave. Estamos enfrentando un enemigo invisible, la mejor manera de enfrentarlo es quedarnos en casa, es la mejor manera de cuidarnos, debemos tomar conciencia”, insistió el funcionario.

Ante la consulta de un periodista sobre el formulario para circulación restringida, dijo que “si no caen dentro de los supuestos, no pueden imprimir el certificado” aunque advirtió que “debemos recordar que hay circulación a comprar medicamentos, alimentos y elementos de limpieza”.

En el caso puntual de personas que tienen adultos mayores a cargo, comentó que hay un planteo del Defensor de los Adultos Mayores que todavía no fue resuelto: “es un caso que está siendo contemplado por las autoridades nacionales para ver si se incorpora como una excepción más”.

Aislamiento obligatorio

y sin contacto

El ministro González explicó la nueva medida, vigente en la provincia desde el domingo 22 por el cual toda persona que deje la provincia, a su vuelta deberá cumplir cuarentena y aislamiento obligatorio, sin contacto con terceras personas.

“Tenemos casos de personas que fueron repatriadas y que ingresaron al país, padres que siguen buscando a sus hijos, a partir de esta fecha, domingo 22, toda persona que ingrese a la provincia tendrá obligación de cuarentena obligatoria, hay que tomar conciencia de que la mejor medida es quedarnos en nuestra casa”, comentó.

“Quien sale de la provincia, será notificado que a su regreso, deberá cumplimentar cuarentena con aislamiento y sin contacto con terceras personas”, detalló.

Tres casos sospechosos

En la faz sanitaria, el médico infectólogo Mario Romero Bruno, señaló que dos de los tres pacientes internados como casos sospechosos mantienen el buen estado de salud, mientras la mujer de 80 años, continúa en estado crítico.

“Esperamos el resultado la primera, las dos muestras de las dos personas salieron el sábado, en el transcurso de la semana tendremos los resultados, cuando informe el Instituto Malbrán, el único habilitado” enfatizó.

Comedores funcionando

El ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla confirmó durante la conferencia de prensa que todos los comedores escolares funcionan en la actualidad, con diferentes características: “Algunos retiran la comida, a otros se les da la mercadería, algunos van a comer a la escuela respetando el espacio entre personas. Están trabajando directoras y docentes designados”.

“Los otros docentes están apoyando la trayectoria de todos los alumnos enviando por distintos medios el material de estudio, y asegurándose que los estudiantes lo reciban”, enfatizó.