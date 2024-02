González: «Estamos en presencia de un plan de negocios y no de un proyecto de país»

Al cumplirse los primeros dos meses de gestión del presidente libertario Javier Milei, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo realizó un minucioso análisis sobre el escenario político y económico de la Argentina, luego de una semana de duras decisiones que afectan fuertemente al pueblo argentino.

En principio indicó que “nada de lo que ocurre es sorpresivo”. “Tenemos un Gobernador que nos alertó durante la campaña qué representaba el sector de la derecha argentina que tuvo dos candidatos a presidente y qué representaba tener un modelo que contemplara a las personas en una coyuntura delicada a nivel nacional, producto de la gestión de Macri”, inició diciendo.

Asimismo, el funcionario provincial remarcó que desde el Justicialismo siempre fueron respetuosos de las decisiones del pueblo, pero “estamos en presencia de un plan de negocios y no de un proyecto de país, porque todas las medidas que se han tomado son medidas que se orientan a profundizar asimetrías y producir transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía nacional”.

También, el titular de la cartera de Gobierno mencionó que la devaluación fue uno de esos pasos y vino acompañada con el planchado del salario, la quita de subsidios, la idea equivocada de que hay fondos nacionales discrecionales; “además de la profunda injusticia que recae sobre los trabajadores de a pie y no en la casta que decía Milei durante su campaña”.

Por otra parte. Gonzalez recordó que, durante su candidatura, Milei dio muestras de una falta de criterio sobre el respeto a las instituciones. “Tanto en el DNU como en el proyecto de Ley Ómnibus había tal cantidad de normas que consistían en un conjunto de medidas orientadas a eliminar de un plumazo años de acuerdos parlamentarios y consensos sociales plasmados en la legislación y también la instauración de un país anacrónico que no ha existido nunca”, profundizó.

Sobre la quita de subsidios a la energía eléctrica que desembocarán en un brutal aumento de un 300% en las próximas boletas, indicó que “mientras una diputada dice con falsedad que Formosa tiene lo costos más altos de la región, la verdad es que la provincia tiene los costos más bajos en comparación de otras provincias”. “Un almacenero pagará lo mismo que una cadena de supermercados”, ejemplificó

Falsos profetas

Por otra parte, el funcionario provincial lamentó la presencia de “embanderados locales” que hablan de un mesías elegido, que llegó a la provincial para “cambiar la vida” de los formoseños y que en realidad tienen como único objetivo “llenarse los bolsillos con un afán de negocios”.

“Aquella persona que a lo largo de su vida ha encontrado una forma legítima de comprar barato el esfuerzo de los productores de ganado para venderlo muy caro en otros ámbitos de comercialización, sacando una tajada inmensa, quiere hacer lo mismo con la tierra pública, comprar al ocupante por 2,50 y venderla a miles de dólares”, especificó. Y añadió que: “Hay un afán de negocios en este proyecto de país donde sus integrantes tratan de buscar la ventaja