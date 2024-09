Gonzalez: “Esto no es persecución política, fue la aplicación de la ley”

Este sábado 28 en la Jefatura de la Policía de Formosa, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo participó de una conferencia de prensa junto a los jefe y subjefe de la Policía, por el hecho ocurrido en el Acceso a la Colonia Aborigen cuando el conductor de un camión cisterna arremetió contra policías en un control, luego huyó y abandonó el rodado frente a un campo.

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron la marcha de un camión y le solicitaron las documentaciones obligatorias al conductor, pero lejos de colaborar el hombre ofuscado trató de embestir a los uniformados y huyo hasta el acceso a un campo, donde descendió y abandonó el rodado.

“No escondemos las cuestiones ni tampoco protegemos con argumentos infundados las conductas que tenemos que analizar. Hay un trámite judicial y uno administrativo de por medio”, inició diciendo el ministro quien resaltó el marco institucional de este suceso.

“No permitimos que esto baje a una discusión mediática en redes sociales. Pero me parece bueno contextualizar la cuestión porque quienes leen el tuit de Patricia Bullrich no saben dónde queda la ruta 86”, expresó.

En ese sentido, advirtió que: “Formosa es fronteriza y tenemos casi 700 kilómetros de frontera seca con Paraguay, el lugar donde se produce la situación es cercano a la frontera seca y es responsabilidad primaria la custodia de la frontera de las fuerzas federales, en este caso de Gendarmería Nacional y ante esa ausencia, la Policía de Formosa tiene que realizar los controles”.

Por otra parte, el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo remarcó que llama la atención que se juzgue sin conocer en profundidad este tipo de acciones. “Cumplimos con la Ley de Tránsito y en el ejercicio de las facultades que le son propias a la provincias está el control del tránsito”, expuso y agregó: “Si uno maneja con todos los papeles en orden no hay problema, pero si no tiene se lo saca de circulación hasta que lo resuelva”.

Consultado sobre el posteo en la red social X de la ministra Bullrich manifestó que: “Ya no son tiempos en los que circulaba por Formosa con traje de presa, hoy es ministra de seguridad de nación y eso requiere una responsabilidad institucional muy grande”.

“La discusión política en la Argentina merece un poco más de jerarquía, porque hay que honrar y respetar la investidura, algo le debe suceder para tener este tipo de actitudes”, aseveró.

En cuanto a la repercusión a nivel local, Gonzalez aseguró que: “Hay gente de Formosa que busca hacer una campaña de esto, pero las elecciones son el año que viene no este año; no entramos en la discusión chiquita de las redes sociales sino que planteamos las explicaciones institucionales que correspondan”. “No entiendo cómo es posible que se piense que todo lo que hacemos ahora es persecución política. Esto no es persecución política, fue la aplicación de la ley”, declaró.

Por último, destacó que se debe lograr la seguridad de la circulación y eso requiere el cumplimiento del Estado de sus obligaciones y por parte de quienes nos manejan algún vehículo de las responsabilidades como conductores y entre esas está circular con todas las documentaciones.

“Están proyectando en nosotros cuestiones que quizás están pensando ellos: Si el vehículo tenía todos los papeles circulaba, pero como tuvo una situación irregular actuamos porque somos serios y responsables”, concluyó.