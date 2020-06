González pidió mayor responsabilidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias

Compartir

El ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge Abel González, recordó que “el cuidado de la salud es una responsabilidad que todos debemos tener”, sobre todo en la actual situación de pandemia por coronavirus.

Este miércoles, las personas que se encontraban en el circuito 3 del Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II recibieron el alta médica, tras dar negativo los test a coronavirus.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo de la provincia, Jorge Abel González, evaluó que “es la mejor prueba de que la medida de dividir en circuitos el centro religioso ha funcionado”, defendiendo así las estrategias sanitarias que se implementan desde la Provincia, donde el principal objetivo es cuidar la salud de los 640 mil formoseños. A su vez, exhortó a la población “a cumplir con las medidas sanitarias siendo la única manera de cuidarnos de la pandemia”.

Estas afirmaciones las hizo el funcionario provincial en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, al referirse a las críticas que “uno escucha en distintos programas radiales, algunos testimonios o denuncias mediáticas donde parecería ser que de una manera absolutamente perversa se arroja a las personas a un lugar determinado y eso no es así”,

Al mismo tiempo, el titular de la cartera de Gobierno expuso que “por razones de reserva y respeto a la intimidad, nosotros vamos a presentar en la Justicia filmaciones sobre cómo se estuvieron manejando las personas durante la permanencia en el centro preventivo Juan Pablo II” y consideró que “sino es fácil señalar que existe una estrategia equivocada”, agregando que “el cuidado de la salud es una responsabilidad que todos debemos tener”.

Aseguró, una vez más, que en los centros de alojamiento preventivo se cumplieron de manera adecuada las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación.

Por otro lado, el doctor González informó que se diagnosticó el primer caso de coronavirus en la localidad de Gral. San Martín, Chaco, una ciudad que tiene mucha vinculación con El Colorado, por lo cual “con más razón tienen sentido las medidas sanitarias que hemos tomado nosotros”, tales como el uso del barbijo obligatorio en la vía pública que está orientado justamente a minimizar las posibilidades de contagio, al igual que el mantenimiento de la distancia social.

“Ahora, sino respetamos estas medidas es necesario interpelarnos como personas ¿estoy cumpliendo de manera adecuada las medidas sanitarias para cuidar mi salud y la de los que amo? es una pregunta que debemos hacernos porque es fácil echar responsabilidades a los de afuera y no asumir las propias”, subrayó el funcionario provincial.

En cuanto a la situación epidemiológica regional manifestó: “Tenemos una situación muy complicada a nivel regional, tomemos conciencia de la situación, ésta no es una carrera de que vamos a liberar o flexibilizar, tenemos que cuidar la salud de los 640 mil formoseños y es responsabilidad de todos”, respondiendo a la consulta de reabrir nuevas actividades. Este miércoles se anunció la habilitación de la actividad de agrimensura que contará con el protocolo sanitario específico.

Por último, el ministro González aseguró que “la responsabilidad del Estado es tomar las decisiones políticas adecuadas, sean simpáticas o no, y la de los ciudadanos cumplir las medidas sanitarias porque es la única manera que tenemos de cuidarnos en esta pandemia. No piensen que Formosa está descolgada del mundo, estamos analizando una situación contextual mundial muy compleja y delicada”.