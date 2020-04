González: «Vamos a controlar toda la cadena de precios en la provincia»

Compartir

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo Integral de Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, Jorge González, confirmó que este lunes 6 iniciaron los controles de precios con visitas programadas a distintos comercios de toda la provincia.

En ese sentido, el funcionario, solicitó la participación de toda la ciudadanía para el efectivo cumplimiento de los precios establecidos.

«Vamos a dar a conocer los precios de referencia para que todos tengamos acceso a ellos, de manera tal que nos convirtamos en inspectores del cumplimiento de la lista de precios de referencia, llevando adelante una tarea comprometida, militante, por los intereses de los formoseños», sostuvo.

Y afirmó que «vamos a controlar toda la cadena de precios en lo que compete a la provincia de Formosa».

Por otro lado, aseguró que se terminó de confeccionar el listado del personal policial que trabajó en relación directa, en la situación de emergencia sanitaria y, por lo cual, estarían en condiciones de cobrar el bono extraordinario que anunció el Gobernador Insfrán.

«Verificada esa lista se procederá a realizar el trámite administrativo pertinente para efectivizar el pago, la provincia cuenta con los fondos para realizarlo», indicó González.

Además, reiteró que en Formosa aún tendrá vigencia el permiso provincial, ya que, muchas personas manifestaron dificultad al momento de la tramitación en la página habilitada por el Gobierno Nacional.

Por lo tanto, quienes cuenten con certificación provincial, pueden seguir usándola y, cuando se produzca el reemplazo de la certificación, informarán por los medios pertinentes.

Turnos programados

en el Hospital Central

Por su parte, el Director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, anticipó que el próximo lunes está programado empezar, de nuevo, con las atenciones de especialidades como neurología, oftalmología, traumatología, urología, entre otras, en ese nosocomio.

«Vamos a atender con un pedido de referencia hecho por otros niveles de atención, como este caso, los centros de salud u hospitales distritales en el marco de esta atención de complejidad creciente que tiene la provincia», señaló.

De todas maneras, el médico aseveró que la atención de los pacientes por otras patologías está garantizada las 24 horas, los 365 días del año, en todas las localidades de la provincia.

En otra línea, recordó a los ciudadanos el cumplimiento del aislamiento social obligatorio y dijo que es entendible «que se genere tranquilidad» al no tener casos confirmados de COVID-19, pero que para «mantener esa situación tenemos que intensificar el trabajo de quedarnos en casa».

«Un llamado a todos nuestros habitantes de cada lugar a que mantengan el quedarse en casa, es una tarea que habrá que buscarle todas las vertientes mejores para permanecer pero sabemos que estamos haciendo lo mejor para cuidar a nuestra comunidad. La situación es imprevista, no sabemos cuándo puede aparecer un caso, la persona que esté en la casa va a tener un riesgo cero de padecer la enfermedad», explicó.

En ese marco, González resaltó el trabajo realizado el fin de semana en la atención bancaria, de manera ordenada y segura: «Veamos lo bueno que logramos, una articulación que nos permitió ordenar el espacio físico y llevar adelante una tarea sumamente rápida hasta hoy, que no hay personas haciendo cola en los bancos».

Por último, Romero Bruno, se refirió al número de pacientes diagnosticados con dengue y expresó que aún no hay una cifra cerrada, porque se están procesando los datos del sector público y privado, tanto de laboratorios como de casos sospechosos.

«Lo importante acá más allá de los números que por ahí pareciera que fuera la principal incógnita, es que hay circulación, hay casos sospechosos, estamos frente a un brote que va a seguir si no tomamos las medidas cada uno que tenemos que hacer en nuestra casa», remarcó.

Y agregó: «Que el paciente con fiebre, dolor de cabeza, musculares, que concurra a la consulta, no se automedique».

El médico especialista formuló que si las personas no acuden a la consulta, se presentan dos dificultades: primero la información inexacta de casos confirmados; y segundo la imposibilidad de hacer un bloqueo oportuno del virus, que implica mandar a la Brigada Sanitaria a fumigar en las casas de infectados y las manzanas aledañas.

«Ante los nuevos virus que se presenta ahora puede haber casos de dengue grave o incluso fatales como ocurre en Paraguay que hay 53 fallecidos en lo que va del año, más de 15 mil notificados, es la situación que viven acá cruzando el río», relató.

Y concluyó: «Hay que evitar los casos graves, entonces al cuarto día volver a la consulta, que el medico los vuelva a ver y valorar cuáles son los síntomas de alarma: dolor abdominal, sangrado, vomito, mucho sueño, que es lo que produce la bajada de presión y alguna dificultad obligatoria, que se pueden presentar cuando la fiebre disminuye, al cuarto o quinto día».