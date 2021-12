Gonzalo Heredia y Brenda Gandini hablaron sobre la crisis de pareja y se hicieron un reclamo íntimo

Compartir

La pareja de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se prepara para hacer temporada de verano en la ciudad de Buenos Aires con la obra Desnudos. Los padres de Eloy y Alfonsina compartirán el escenario del teatro Metropolitan Sura con sus colegas: Mercedes Scápola, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe y Sabrina Rojas.

La obra se repone en la tradicional calle Corrientes con cambios en el elenco por la salida de Luciano Castro. “Que se vaya un compañero nos sacudió y nos pusimos bastante sensibles con el tema, pero estamos contentos con la incorporación (de Lamothe)”, explicó la hija de Daniela Cardone en una entrevista con el ciclo Implacables (El Nueve). Cuando le preguntaron cómo era trabajar en pareja, Heredia respondió: “Nos llevamos muy bien. Nos llevamos mejor trabajando que en casa”.

De manera inmediata, Brenda aseguró: “Lo que decimos siempre es que la cotidianidad en casa, los hijos, las responsabilidades, quizás hacen que nos divirtamos un poquito más. Estamos más relajados cuando trabajamos”. Gonzalo la interrumpió y en tono de broma aprovechó para hacerle un reproche frente a las cámaras: “Me tratás mejor en los ensayos y en las funciones que en casa”.

Por otra parte, el actor habló de sus otros trabajos, como la tira La 5-1/18 en la televisión y su labor como escritor: “La novela de Polka… bien, está buena la reapertura de la industria televisiva y teatral. Estoy con la publicación de mi segunda novela, El punto de no retorno. La escribí durante toda la pandemia y fue lo único que me mantuvo a flote”.

Finalmente, la pareja hizo referencia a un tema sensible: los rumores de crisis matrimonial que habían surgido hace unos meses. “No, chicos. Está todo bien. Son las reglas del juego, del medio. Está todo bien y se entiende…”, respondió Heredia. Cabe recordar que en septiembre trascendió que no estaban pasando por un buen momento, al punto de que ella le habría pedido que se fuera de la casa familiar.

“Secuencia de foto familiar, sin morir en el intento”, había escrito ella el 30 de agosto en su cuenta de Instagram junto con un álbum en el que posaba con sus hijos y en dicha postal, tal vez como augurio del presente que los separa, no estaba el actor.

Aún así el 26 de agosto la actriz compartió una foto con el actor para promocionar la obra Desnudos, que en ese momento tenía como protagonistas a Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y sus amigos, Luciano Castro y Sabrina Rojas.

A su vez, trascendió que había muy buena química entre Gonzalo Heredia y su compañera en la ficción de Polka Agustina Cherri, con quien protagoniza un triángulo amoroso con Esteban Lamothe. Los rumores aseguraban que los artistas tuvieron escenas de besos tan fogosos que alimentaron las sospechas de un posible romance. Finalmente esas versiones fueron desechadas ya que Brenda y Gonzalo se muestran como una pareja súper estable.

Recientemente, la pareja mostró en las redes sociales la casa de la familia que cuenta con una pileta y amplios espacios para que sus hijos puedan jugar y también realizar realizar las distintas actividades que hacen, entre las cuales durante el 2020 se destacó el homeschooling, método que se aplicó por la pandemia del coronavirus y en el cual cada niño tomó clases escolares desde su hogar a través de la plataforma Zoom.

“Nada se compara con los espacios y momentos únicos que comparto con mi hijo”, reflexionó Heredia sobre la calidez de su casa, aquella en la que también tiene una chimenea. Además del jardín que tienen en el exterior de su casa, en el interior la pareja decidió decorar con plantas. Al respecto, contó: “Somos fans de las plantas, los libros y los animales”. Como para conocer un poco más a la familia que formaron los actores.

