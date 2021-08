“Gracias al aporte genuino de los vecinos se siguen realizando obras”

Compartir

La arquitecta Malena Gamarra, de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad visitó el piso de “Expres en Radio” donde valoró la realización y el avance de diversas obras en la ciudad, logradas gracias al “acompañamiento de los vecinos con el pago de tributos”.

“Seguimos atravesando esta situación difícil de pandemia, pero como municipio seguimos trabajando para tener esos espacios en condiciones para goce y disfrute de todos los formoseños, por ejemplo en el Mercadito Paraguayo ya se está ejecutando con buen ritmo de avance lo que es el Paseo San Martín en el sector donde hubo un incendio, hemos proyectado un paseo comercial que va a estar completado y complementado con la parte gastronómica y recreativa, se van a construir puestos comerciales, se van a crear puestos gastronómicos y se va a construir un sector para juegos donde las familias formoseñas van a realizar sus compras, a comer algo y jugar con los más chicos”, comenzó Gamarra sobre la obra que estará en el sector de las calles San Martín, entre Brandsen e Irigoyen.

“Hemos intervenido en primera instancia la zona donde hemos realizado un ordenamiento urbano y que hoy en día se puede disfrutar. Este es un sector que pertenece a ferrocarriles donde el municipio y la provincia tienen la potestad de lo que es toda la guarda del sector y por eso se está interviniendo de manera progresiva para ir creando espacios recreativos pero de uso público para todos los habitantes de la ciudad, en su momento se hizo la intervención en el Paseo Ferroviario que quedó muy lindo en el cual hoy en día a pesar de esta situación de pandemia se sigue trabajando para realizar más actividades al aire libre y se está trabajando de igual manera en otros sectores”, acotó.

“Este es todo un sector integral que estamos ejecutando por etapas, la idea es recuperar todo y que sea un sector netamente recreativo, desde el primer día de su gestión el intendente Jofré dijo que vinimos para que la ciudad esté cada vez más linda, para que sea una ciudad limpia, ordenada, inclusiva pero sobre todo moderna y con eso se trabaja día a día buscando el financiamiento, el acompañamiento del gobierno local pero sobre todo lo que nos ha permitido realizar gran parte de las obras es el acompañamiento del vecino que día a día se compromete con el pago de los tributos que transformamos en obras para la ciudad”, valoró Gamarra.

“El espíritu del mercadito paraguayo es comercial por eso lo que se están ejecutando son los locales comerciales que se van a complementar con lo recreativo y gastronómico”, explicó.

De la misma forma señaló que con el plan de Ordenamiento Territorial, “se sentaron las bases de cuál va a ser la guía a seguir para ir mejorando en cuanto a infraestructura de servicios de la ciudad como también la recuperación de los espacios verdes. En este plan estamos trabajando todo lo que es la mejora de las calles, en todo lo que es la mejora de desagües y recuperación de espacios verdes. Es muy importante las líneas de

financiamiento que se consiguen para ello, una de ellas es un importante pilar como por ejemplo lo de Argentina Hace 2 mediante el cual hemos conseguido el ripio para 200 cuadras con el fin de mejorar las calles de la ciudad, se consiguieron además seis mil metros de vereda para ejecutar y también venimos interviniendo la parte de espacios verdes con fondos municipales, llevamos más de 21 barrios intervenidos en los cuales muchas de esas plazas se encuentran terminadas”.

“Este es un programa que está en plena ejecución, se empezó en marzo y tenemos un buen ritmo de avance con un 50% de trabajos”, subrayó.

Gamarra explicó también que en toda la parte de desagües pluviales no paran las obras ni las tareas de mantenimiento que son diarias. “En esto el ingeniero Jofré creó un área especial para que es el área de infraestructura pluvial que es la que se está encargando de toda la parte de mantenimiento ya sea drenaje, canales a cielo abierto o todo lo que tenga que ver con bocas de tormenta y a su vez se están realizando obras que hacen falta para efectuar las conexiones y el buen escurrimiento del agua”, valoró.

“Nuestra ciudad creció mucho, pero desde la comuna lo que hacemos es efectuar la limpieza periódica, cuando tenemos el caso de lluvias extraordinarias que no solamente afectan a Formosa sino que a toda la región no sólo nosotros quedamos anegados, pero el buen desarrollo de los trabajos realizados se puede observar porque una vez que cesa la lluvia se produce el rápido escurrimiento del agua”, aseguró.

“La planificación siempre está en optimizar recursos y que lleguen a cada barrio de la ciudad, estamos trabajando desde las distintas áreas para mejorar todos los barrios de la ciudad”, dijo

“Tenemos una ciudad con muchas calles de tierra y aquellas que están pavimentadas requieren su mantenimiento periódico, es por eso que avanza lo que es el plan de infraestructura vial donde hacemos el mantenimiento de las calles pavimentadas entradas en años con todo el plan de bacheo, sellado de juntas, es un mantenimiento que se realiza todo el año al igual que el mejoramiento de las calles de tierra”, explicó Gamarra.

“En todo lo que es línea de colectivos siempre se trata de mantener en buenas condiciones por la buena transitabilidad que deben tener, se sigue avanzando en la parte de garitas, vamos a continuar con la construcción de más garitas y el mantenimiento de las que ya existen”, explicó.

“Con las obras queremos llegar a cada uno de los barrios, queremos que se encuentren limpios, ordenados, que funcionen todos los servicios lo mejor posible”, subrayó.

“También tratamos de generar conciencia en los vecinos, de explicarles que con todo el aporte y el apoyo de ellos con los fondos recaudados con los ingresos se logran las mejoras, por eso cuando efectuamos trabajos integrales siempre estamos a disposición para orientar a los vecinos porque muchas veces por desconocimiento se puede perjudicar a todo un sector”, dijo sobre las construcciones domiciliarias que se realizan como por ejemplo la entrada de vehículos.

“Tratamos además de avanzar en toda la parte de iluminación pero también pedimos la colaboración de los vecinos, en lo que son los espacios verdes hemos decidido cambiar las farolas bajas que eran vandalizadas por columnas en torre para que tengan mayor durabilidad y siempre les pedimos a los vecinos que colaboren en el cuidado porque todo es para ellos”, expresó.

“Seguimos realizando proyectos para distintos sectores, estamos realizando proyectos ante los entes nacionales para poder traer nuevas líneas de financiamiento y nuevas obras para la ciudad, esperamos que pronto el intendente nos pueda dar novedades de esto”, expresó.

“Gracias al aporte genuino de los vecinos se siguen realizando obras, por eso estamos agradecidos por la confianza del día a día, agradecemos eso porque significan obras en la ciudad”, finalizó la arquitecta.

