Graciela Alfano contó el motivo altruista que la llevó a no desembarcar en El Nueve

La televisión argentina estaba lista para el regreso de Graciela Alfano como conductora de un magazine vespertino en El Nueve, pero, en un giro inesperado, la exvedette decidió dar un paso al costado antes de firmar el contrato. Su decisión, según explicó en una entrevista en Ensobrados (Radio Splendid), el ciclo que conduce Fabián Doman, se debió a un motivo personal y emocional: la posibilidad de que su llegada al canal dejara sin trabajo a Karin Cohen, la actual conductora del espacio que ocuparía su ciclo.

“Nosotros estábamos avanzando en un programa diario, el formato, la forma, adaptándolo un poco a mi personalidad. Ustedes saben cómo es producir, en especial para una figura con alguna característica. Era un magazine, no un programa de espectáculos. Lo estábamos trabajando con los chicos hasta que vi un video que me conmovió, me pasó algo adentro de mío”, relató Alfano.

Ese video mostraba a Cohen despidiéndose de su camarín, un gesto que, según Alfano, le generó un fuerte impacto emocional. “A mí no me gusta dejar a la gente sin laburo. Lo está haciendo bien. Vi su programa porque está en el horario que yo iba a ir y me pasó algo. Yo respondo a mis sensaciones, mis sentimientos, a mi intuición, no solamente a mi mente analítica y me dije a mí misma: ‘Hay muchas posibilidades’. Ya estamos trabajando en otra idea en otro lugar del canal y otro horario, con otras características y me quedé contenta. Me sentí bien después de tomar esa decisión”, explicó.

Durante la charla se hizo mención que le habían vuelto a colgar el cartel a la conductora en el canal. Ante esta revelación, la actriz fue categórica: “Eso me mató. Me hizo daño, no me hizo bien”.

Más allá de su determinación de no firmar contrato con El Nueve en esas condiciones, Graciela dejó en claro que no pretende cuestionar las decisiones del canal. “Por supuesto que un canal puede hacer lo que se le dé la gana. No soy nadie para decirle lo que tiene o no que hacer. No lo digo desde la moral de si está bien o mal lo que hacen. A mí me hizo mal. Soy una persona empática”, sostuvo con firmeza.

El periodista Ángel de Brito ya había adelantado la noticia en LAM (América) días atrás. “El programa de Alfano estaba encaminado para debutar en El Nueve pronto. Está retrasado el de Flor de la V también, les cuento que iba a empezar ahora. Va a empezar más tarde, hacia fin de mes”, informó el conductor.

Luego, de Brito reveló que había intercambiado mensajes con Alfano, en los que la modelo confirmó su postura: “El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto. Por lo tanto, no voy a firmar. Por otra parte, tampoco me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karin”.

El periodista también explicó el impacto que tuvo en la modelo ver a Cohen quebrada por la situación. “Vio todo el cuento que hicimos ayer, que le bajaron la foto, vio la nota de Karin llorando, que se puso mal”, relató. Fue en ese momento cuando Yanina Latorre intervino con una observación crítica: “Pero para que empiece un programa tiene que terminar otro. ¿Ella qué pensó? ¿Que la agregaban a la grilla y achicaban todo?”.

A pesar de la controversia, la exvedette dejó abierta la posibilidad de regresar a la televisión con otro formato. Según adelantó, ya está trabajando en una nueva idea dentro de la pantalla chica, pero en otro horario y con diferentes características. De esta manera, evitó ser parte de una decisión que, según sus palabras, le generaba un conflicto moral y emocional.