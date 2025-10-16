Graciela Alfano criticó a Wanda Nara y opinó sobre su conflicto con la China Suárez

Desde indirectas en redes sociales hasta cruces en programas de televisión, el vínculo entre Wanda Nara y Graciela Alfano siempre se caracterizó por una fuerte tensión. En ese marco, en las últimas horas, la exvedette sumó un nuevo capítulo a su conflicto al opinar de la eterna batalla de la conductora con la China Suárez.

Todo comenzó cuando Alfano comenzó a analizar el presente mediático de Nara. “Ella logra algo. Tiene un carácter hipnótico, entonces, te manda fruta, te manda un montón de información que yo también consumí, porque no podía creer lo que estaba escuchando, y de pronto, nadie le pregunta nada, nadie la cuestiona. Tiene un ejército que debe ser pago y que la defiende”, empezó diciendo la figura del espectáculo en charla con el programa de streaming La posta del espectáculo (Televisión Pública).

Con el correr de la charla, y la frustración acumulada, Alfano arremetió: “¿Dónde me meto yo? Y que no la conocía a la China, más allá de su trabajo, que me caía bien, cuando Wanda dice: “Esta pros…que se llevó una familia por delante”. ¿Pero qué te pasa Wanda Nara? ¿Qué le estás diciendo pros…a una mina? Estás ofendiendo a todas las mujeres que se ganan la vida así, las estás menospreciando”.

Acto seguido, Graciela tomó partido y defendió a Suárez de las acusaciones de Nara: “Agarratela con tu marido, decile lo que se te dé la gana, Maurito no era un santo que estaba barriendo la cocina, atendiendo a sus nenas y vino La China y lo secuestró”.

En uno de los puntos más tensos de la charla, la modelo arremetió y explicó qué cuestiones le causan indignación del relato de la mediática: “Wanda Nara es la nueva Shakespeare, es dramaturga, todos los días te inventa una cosa que vos no podés creer. Cuando creés que terminó, otra vez da la vuelta. La siguen de una manera que nadie tiene un pensamiento crítico. Lo grave es que se hace una carrera en base a mentiras que después las dice y todos se ríen. Entonces, cuando se valida la mentira para llegar, es grave. Te ponés en una situación de perseguir a un tipo después de que te dejó”.

Por último, Alfano explicó en qué se basaba para expresarse de esta manera: “Wanda, no me meto con vos, simplemente con la historia y el relato que contás. A la persona no la conozco. Me parece que hizo una buena carrera, teniendo en cuenta…tiene una imaginación fabulosa- Ahí, la pregunta que hago, ella tiene ese material que no sé cuánto cuesta ese placard. Yo le digo a una amiga que se meta adentro de la casa, las llaves están adentro de la maseta, y se lleva todo eso que no sé cuánto cuesta. Yo no dejo ese material de cartera, zapato, para que entre nadie, lo primero que me llevo”.

No es la primera vez que Graciela apunta contra Wanda. Meses atrás, la exvedette había acusado a la conductora de MasterChef (Telefe) de filtrar un video íntimo de Icardi. En una emisión de Las Mañanas con Andino, por la TV Pública, Alfano mostró su celular en cámara y leyó chats privados que mantuvo con Eugenia “La China” Suárez. De acuerdo con su testimonio, la actriz le aseguró que el video que circuló en redes sociales no había sido enviado recientemente a la presunta amante uruguaya Natasha Rey, como se sostenía, sino que había sido filmado y compartido en 2023 por el propio Icardi a su exesposa Wanda Nara.

“El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023. El punto es que no se lo mandó a esa señorita”, leyó Alfano directamente desde su chat con la actriz. A continuación, agregó: “Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean”.

El fragmento dejó entrever una acusación directa a Wanda Nara, a quien Alfano señaló como responsable de la filtración del contenido íntimo, con la intención de perjudicar a Icardi en medio de los múltiples conflictos judiciales y personales que mantienen desde su separación.

“Pobre chica, creen que esto no le suma. Pero yo estoy para apoyarla. Esto que está viviendo es injusto”, sostuvo Alfano sobre la China. También criticó duramente a Wanda Nara por haber publicado en redes un video de su hija llorando, y comparó esa actitud con las imágenes de Suárez, en las que sus hijos aparecen sonriendo. “Lo grave no es mostrar a los niños como los muestra la China, sino como los muestra Wanda. Llegó a publicar un video de su hija llorando. Eso es censurable”, afirmó.