Graciela Alfano recordó todo lo que sufrió cuando Matías Alé y Silvina Escudero empezaron a salir: “Se burlaban de mí”

Compartir

Linkedin Print

Días atrás, Graciela Alfano reapareció públicamente y sorprendió al revelar el profundo dolor que le causó su separación de Matías Alé. “Tardé 10 años en superarlo, pero además en el medio pasaron cosas muy graves como la muerte de mi madre y el accidente de mi hijo. Lo que yo lloré cuando me separé de Matías, fue un sufrimiento horrendo”, dijo en su visita al programa Flor de equipo.

En ese contexto, su ex estuvo en El club de las divorciadas y al escuchar las palabras de la ex vedette, se mostró muy conmovido. “Verla así tan vulnerable, me dan ganas de abrazarla, de decirle perdón si algo salió mal, de abrazarla como si fuera una niña”, se emocionó Matías y realizó una propuesta en voz alta: “Yo creo que nos merecemos un café, me dan muchas ganas de escucharla a ella, hoy nuestra realidad es diferente, pero el amor sigue intacto”.

Sin embargo, a pesar de estas sentidas palabras, Alfano cambió radicalmente el tono de su visión de la ruptura con Alé y fue mucho más dura, apuntando no solo contra el actor sino también contra Silvina Escudero, con quien Matías se puso de novio inmediatamente después. “Lo que me hizo peor, que complicó mucho más un proceso que ya de por sí hubiera sido muy doloroso, es todo lo que pasó después, a los pocos meses en el Bailando. Fue muy tremendo, yo venía de una separación después de una relación muy fuerte. Esas dos personas (por Silvina y Matías) se regodearon, se burlaron de mi persona”, dijo en una entrevista con Nosotros a la Mañana.

Y continuó: “Yo no sé quién lo armó, cómo fue, siempre se puede decir que no, ese es un problema de él y de su persona, que no me interesa. Yo estaba ahí parada y la gente me veía que yo de pronto salía con una agresividad porque era la única manera de mantenerme parada”. “Me acuerdo que ese día tenía un ardor en el pecho que creí que me moría de un infarto. Mi terapeuta me decía ´tenés que irte ya´. Yo todos los sábados vomitaba, tenía diarrea y los ojos se me hacían…era vértigo, una cosa espantosa”, detalló conmocionada.

En ese sentido, contó también cómo le afectó a su ego. “Cuando alguien que es tu ex, en un programa te rompe el orgullo, tu carrera y se regodea diciendo ´mirá, me acuesto con cualquiera, vos sos una vieja de m…´, de un mamarracho, una misoginia que no tenía perdón, era muy doloroso. Me estaban haciendo pelota como mujer y pelota como figura. Estaban destruyendo mi carrera, serruchándome las piernas”, relató. Y agregó: “A mi me dejaron después de nueve años de amor, me hicieron m…, no lo aguanté y encima se regodeaban sabiendo que yo me quería ir porque no daba más. Eso se llama dolor, nunca se supera”.

Por último, explicó el motivo por el cual recién ahora se anima a confesar el gran dolor que le causó esta separación. “Creo que tiene que ver con la pandemia y con un proceso de interioridad mío, y también con entender a la gente que está del otro lado, que seguramente está pasando por miedos y dolores, porque todos los que ponemos la caripela en la tele parecemos muñequitos de cera que no nos pasa nada”, cerró.

Compartir

Linkedin Print