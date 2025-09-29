Graciela De la Rosa prometió defender en el Congreso los intereses del pueblo formoseño

El viernes , el gobernador Gildo Insfrán llevó adelante una serie de inauguraciones en localidades del noroeste provincial como General Belgrano, Misión Tacaaglé, Tres Lagunas, Laguna Naineck y finalizó la jornada en Riacho He Hé.

En esta última habilitó tres cuadras de pavimento, desagües pluviales e iluminación, en la intersección de la ruta provincial N° 2 y la calle Víctor Pereyra.

La candidata a diputada nacional, Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista del Frente de la Victoria, acompañó al primer mandatario y señaló que “son obras importantísimas para cada una de las localidades y estamos realmente muy contentos de poder acompañarlo”.

Asimismo, se refirió al contexto nacional, resaltando que “lo que estamos viendo con el presidente de la Nación (Javier Milei), que ya dijimos, es que vino a hacer el ajuste más grande del mundo y lo está haciendo, porque se siente en el bolsillo de todos los formoseños y argentinos”.

Añadió que “ese ajuste estamos viendo en los jubilados, en los discapacitados y también en el nuevo presupuesto 2026, que ya presentó el Presidente”, insistiendo en que “con ese presupuesto se va a consolidar el ajuste”.

Y explicó que esto será así “porque comparado con el del 2023, el último aprobado por el Congreso Nacional, hay una reducción aproximada del 40% de los recursos en educación, salud, becas estudiantiles”, lamentando que “otra cosa que ya sabemos es que no hay obras para Formosa”.

En este sentido, subrayó que “cuando lleguemos con Fabián (Cáceres) al Congreso vamos a sentarnos en las bancas para tratar de poner obras para Formosa y modificar algunos de los aspectos básicos de ajuste que tiene el presupuesto”, aseguró.