Graduados de la Facultad de Humanidades de la UNaF recibieron sus títulos en un emotivo acto

Durante la mañana de este jueves 30 de octubre, un grupo de egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (FH-UNaF) recibió sus respectivos títulos universitarios en un acto encabezado por el rector, Prof. Esp. Augusto Parmetler, quien estuvo acompañado por autoridades académicas y familiares de los nuevos profesionales.
El rector Parmetler expresó su satisfacción por participar en la ceremonia y destacó el esfuerzo conjunto que implica alcanzar una meta académica. “Agradezco al decano, Esp. Rafael Olmedo, por invitarme a entregar estos seis títulos que otorgamos hoy. Tenemos dos de posgrado y cuatro de grado, y realmente estoy muy contento. Esto es el producto del esfuerzo de todos, pero particularmente de los alumnos, quienes han decidido estudiar utilizando su tiempo libre y sus horas de trabajo. Es algo muy valorable porque ellos son quienes sostienen a la universidad. Felicito a todos por este logro”, manifestó.
Entre los egresados se encontraban Romina Lugo, quien finalizó el Profesorado en Historia; Daiana Núñez, nueva Profesora en Geografía; y Silvia del Valle Echazú, quien obtuvo el título de Especialista en Docencia Universitaria, entre otros.
Romina Lugo compartió su alegría y emoción tras recibir el diploma: “Por cuestiones personales, la carrera se me hizo larga, pero agradezco haber llegado a la meta de recibirme. Valoro mucho la oportunidad que me dio la UNaF de cursar y concluir una carrera universitaria”.
Por su parte, Silvia del Valle Echazú destacó el acompañamiento familiar y la importancia de continuar formándose en la educación pública. “Fue un trabajo en conjunto. Mi familia me acompañó y eso fue muy importante. Soy egresada de esta casa de estudios con un título de grado y decidí continuar mis estudios. Agradezco haberme formado en la universidad pública, siempre pensando en qué puedo aportar en la formación de nuevos docentes”, señaló.
Graduados de la Facultad de Humanidades de la UNaF recibieron sus títulos en un emotivo acto
