Gran cantidad de controles policiales en arterias de Circuito Cinco para verificar circulación por terminación de patente

Luego del DNU presidencial que salió el lunes y que impide las reuniones sociales y familiares en todo el país que está en vigencia hasta el domingo 16 de agosto, se pudo observar una gran cantidad de controles policiales en sectores de Circuito Cinco para verificar la circulación por terminación de patente (que siempre rigió en Formosa) y desalentar de esta forma las salidas de vecinos los días que no les corresponde.

Cabe señalar que se intensificó la vigilancia luego de que Formosa se adhiriera a la medida nacional que busca evitar que aumente el número de contagiados de coronavirus, aunque en Formosa no hay circulación viral.

De esta forma se pudieron observar controles intensos sobre la avenida Los Constituyentes, también sobre la avenida Maradona, sobre Senador Tomás y sobre la calle Cánepa casi Pedro Ocleppo.

Quienes estaban transitando en el día que no les correspondía, recibieron actas por parte de los efectivos.

“Ahora están otra vez con el tema de los controles mirando si son pares o impares las patentes, en realidad siempre fue así pero ahora están controlando a todos por el tema de que la gente circula cuando no le corresponde”, dijo una vecina del lugar.

“Es la primera vez que me pasa, siempre voy a trabajar y no era así, ahora se están poniendo estrictos de nuevo, hoy es la primera vez que controlan así porque siempre voy a trabajar y nunca me hicieron problema. Ahora voy a hacer compras para la casa, no tuve tiempo en otro momento porque trabajo, pero igual me controlaron”, acotó la mujer.

Hubo una gran cantidad sobre todo de motociclistas que tras observar los controles intensos, esquivaban los mismos y agarraban otras arterias para circular, pero la sorpresa estaba en que en casi todas había controles, por lo que no tuvieron manera de evitar los mismos.