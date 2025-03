Gran convocatoria de la Tecnicatura en Prótesis Dental que se dicta en la UNaF

Recientemente, dio inicio el cursillo introductorio de la Tecnicatura en Prótesis Dental en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), un nuevo programa académico que ya ha captado el interés de más de 780 alumnos. Este hecho refleja no solo la alta demanda de profesionales en el campo de la odontología, sino también la calidad y relevancia de la oferta educativa en la provincia.

El Lic. Ariel Rotela, responsable administrativo de la oferta académica, destacó el éxito de esta nueva cohorte, resaltando que todo fue posible gracias a la buena administración por parte del rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler. “Más de 780 alumnos se han inscripto y están realizando el cursillo de esta nueva cohorte de la tecnicatura”, afirmó Rotela, subrayando la importancia de contar con una gestión eficiente que permitió llevar adelante esta propuesta educativa.

En cuanto a la posibilidad de inscripción para aquellos interesados que aún no se hayan anotado, Rotela señaló que la inscripción adicional deberá ser evaluada de forma específica y con la autorización del Secretario General Académico. “Nos manejamos con un sistema denominado SIU-Guaraní, que nos autoriza a realizar inscripciones dentro de un período determinado. Después de ese tiempo, es complicado manipular el sistema y aceptar inscripciones fuera del plazo”, explicó el licenciado.

Por su parte, el protesista Johnny Franco, coordinador de la carrera, destacó la gran responsabilidad que significa armar el equipo de trabajo para esta nueva carrera. “Lo hemos tomado de esa forma, con mucha seriedad y compromiso”, aseguró Franco. El coordinador agregó que desde el año pasado el equipo de docentes está trabajando de manera conjunta para conformar un grupo de profesionales altamente capacitados en el área de la prótesis dental, con el objetivo de brindar una formación de calidad a los futuros egresados.

La Tecnicatura en Prótesis Dental es una carrera de tres años de duración, dividida en tres etapas, con un enfoque práctico y teórico que prepara a los estudiantes para insertarse rápidamente en el campo laboral. El primer año de la carrera está compuesto por dos cuatrimestres con tres materias cada uno, mientras que el segundo año incluye cuatro materias, y el tercer año consta de tres asignaturas. Franco resaltó que la carrera abarca diversas especialidades dentro de la prótesis dental, lo que brinda a los alumnos una formación integral.

“Es una carrera muy amplia, con un enfoque en la diversidad de técnicas y tratamientos en prótesis dental. Estamos pensando también en el futuro, en la posibilidad de crear especializaciones dentro de la carrera para brindar a los egresados la oportunidad de seguir perfeccionándose en áreas más específicas del campo”, destacó Franco, quien añadió que la propuesta tiene como objetivo principal que los estudiantes no solo adquieran los conocimientos teóricos necesarios, sino también una fuerte formación práctica que los capacite para comenzar a trabajar al finalizar sus estudios.

Este programa formativo responde a una creciente demanda de profesionales capacitados en el área odontológica, un sector que cada vez exige más conocimientos específicos y actualizados. La apertura de esta tecnicatura en la UNaF representa una excelente oportunidad para los jóvenes de la región que deseen formarse en una disciplina técnica y salir al mercado laboral con herramientas sólidas para su desarrollo profesional.

Una apuesta al futuro

Además de su enfoque en la formación de profesionales, la apertura de esta carrera refleja una clara apuesta al futuro de la odontología en la provincia y la necesidad de ofrecer alternativas educativas de calidad en áreas clave. Esta tecnicatura en Prótesis Dental se suma a la lista de programas académicos de la UNaF, que continúa ampliando su oferta para satisfacer las demandas del mercado laboral y formar a los nuevos profesionales del siglo XXI.

Con un compromiso firme con la educación pública de calidad, la Universidad Nacional de Formosa sigue demostrando su papel fundamental como motor de desarrollo social y económico en la región.