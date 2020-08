Gran expectativa comercial ante extensión de horario de atención y exhibición de mercadería

Compartir

Luego del anuncio realizado en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, de que los comerciantes de la ciudad, sin distinción de rubro podrán abrir sus puertas hasta las 21 horas en el marco del Día del Niño, el Grupo de Medios TVO recorrió sectores de la ciudad para dialogar con comerciantes, sobre todo con los dedicados al rubro infantil ya sea de juguetería, ropería e indumentaria quienes se mostraron a gusto con la medida que regirá hasta el sábado 15 de agosto. Asimismo, está permitido que los comercios puedan exhibir su mercadería afuera de los locales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y no obstruyan el paso de la gente.

Todo esto se da en el marco de una nueva edición de la “Feria Centro”, donde desde la Comuna se trata de acompañar a los comerciantes ante la situación difícil que atraviesan desde el inicio del aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus y donde vienen trabajando con horario reducido. Los comercios adheridos de la zona céntrica y los ubicados sobre la Av. Canepa de la Jurisdicción Cinco, expondrán sus mercaderías en la vereda con ofertas hasta un 50% off en sus productos, respetando el horario permitido comercialmente y aplicando las medidas sanitarias de prevención.

Roberto, comerciante de la zona céntrica destacó la decisión de extender el horario y aseguró que llevará alivio al sector.

“Está difícil la situación para todos, pero para algunos rubros está más complicado por la falta de mercadería ya que muchos proveedores son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y por ejemplo en Buenos Aires está muy fea la mano, hay muchos casos de coronavirus y se retrasan las entregas, no hay mercadería, hace un tiempo estamos sin stock en ciertos productos, tenemos pero muy poco, no se repone, no se consigue”, explicó.

Asimismo aseguró que pese al difícil momento, deben seguir pagando impuestos y servicios, lo que complica aún más el escenario que atraviesan. “La mayoría de los comercios está trabajando a pérdida, directamente así porque están tapando huecos viejos y se les siguen acumulando los nuevos, por ejemplo con el suministro de agua, ellos no perdonan nada de nada, pagamos boletas muy elevadas, uno pregunta por el mes que estuvo cerrado el local y dicen que igual ellos siguen cobrando, no hay opción ahí, uno se va acomodando a lo que va viniendo, sí o sí el comercio está trabajando a pérdida, ni me quiero imaginar la gente que tiene sus locales cerrados”.

“Lo de la pandemia es algo nuevo, que nunca pasó en nuestros tiempos y debemos ir adaptándonos, está bien que hay programas que ayudan con la mitad de los pagos de sueldos, pero uno tiene que conseguir la otra mitad y hasta eso es difícil”, señaló.

“Muchos empezaron a cerrar en marzo, si eran locales de zapatería, ropería estaban liquidando, sacándose el stock para no generar deuda o guardar para el año que viene, eso ya no se hace más, eso se hacía antes, hoy se trabaja muy finito sobre los números y no se guarda la mercadería para el año que viene porque las tendencias son otras, la velocidad que se maneja en la moda y las redes son otras, uno no puede guardar, va liquidando”.

“Todos deberíamos ayudarnos un poco, la gente que maneja la situación, que indica qué hacer y qué no, que tenga un poco de empatía y dialogue. Los comerciantes pueden dar muchas ideas de manejar la situación, pero por ahí se ve que la gente que maneja esto no tiene ni idea de las decisiones”, criticó.

Asimismo en la zona del Mercadito se pudo empezar a observar que con timidez los comerciantes empezaron a sacar sus productos a la vereda, siempre respetando el paso para que las personas puedan circular.

“Gracias a Dios nos permiten sacar la mercadería siempre y cuando respetemos todas las normas como ellos indican, sacamos los juguetes, adentro de mi local no tengo tanto lugar y esto me permite sacar y exhibir mejor, la gente va pasando y si ve algo que le gusta ya viene, a la gente le gusta ver todo, así podemos vender más”, expresó una vendedora de la zona.

Sobre si cree que esto va a ayudar a un repunte de ventas, aseguró que “estoy segurísima que esto va a ayudar a vender más, desde hace años estoy en el mercadito y es así, llama mucho la atención de la gente la mercadería en la vereda, van buscando precios y si ven que les gusta algo ya se acercan, van mirando, más llama la atención si tienen el precio colocado porque ya ven si les conviene o no”.

“Vamos a ir exhibiendo todos los días, estoy segura que vamos a tener éxito”, destacó.

De la misma forma comerciantes ubicados sobre la calle Cánepa valoraron la medida y destacaron que con las ofertas, atraerán a más clientes, lo que les permitirá tener un repunte en las ventas que vienen complicadas desde el inicio de la cuarentena.

“Tenemos tres días para sacar nuestra mercadería afuera de los locales, esto fue un comunicado de la Municipalidad, la semana pasada estuvieron recorriendo la zona. Esperemos que esto aumente las ventas para nosotros, antes podíamos exhibir la mercadería, pero después tuvimos que guardar todo, fue más difícil que la gente pueda elegir sus productos, se notó que hubo una baja, así que con esto quizás logremos vender algo más”, opinó un comerciante del sector.

“Siempre nos distinguimos por poner los productos afuera de nuestros locales así que ahora que nos permiten hacerlo de nuevo estamos contentos, más que nada porque muchos invertimos en juguetes para el Día del Niño ya sea pelotas, muñecas y están a precio bajo, eso llama mucho la atención de la gente que pasa incluso en moto y se va acercando. Es una medida acertada y ojalá en cada fecha especial podamos hacer esto, más por el momento complicado para todos nosotros”, expresó otra vendedora de la zona.