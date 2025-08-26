Gran expectativa por la feria»A Toda Costa» 2025: emprendedores y artesanos ya comenzaron a inscribirse

Este martes, en el Salón Cultural, se llevó adelante la primera jornada de inscripciones para la nueva edición de la feria “A Toda Costa” 2025, que se desarrollará los próximos 5, 6 y 7 de septiembre en el Paseo Ferroviario. La convocatoria tuvo una importante respuesta de emprendedores, artesanos locales y de provincias vecinas, quienes ven en este espacio una oportunidad única para mostrar su producción, comercializarla y generar ingresos en un contexto económico desafiante.

Durante la jornada se registraron artesanos, revendedores y responsables de las cantinas estudiantiles, quienes serán parte de un evento que ya se convirtió en una marca registrada en la agenda cultural y turística de la región.

Un espacio de encuentro

y crecimiento

La feria “A Toda Costa” no solo es un punto de venta, sino también un ámbito de encuentro entre productores y consumidores, donde se valoriza el trabajo local, se difunden tradiciones y se consolidan redes de intercambio. Desde su primera edición, ha logrado posicionarse como un espacio de integración cultural, turística y económica, atrayendo a miles de visitantes que año tras año recorren los stands en busca de productos únicos, elaborados de manera artesanal y con identidad propia.

En esta línea, Griselda Sekieliyk, integrante del equipo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, destacó la gran convocatoria en la primera jornada de inscripciones:

“Con gran éxito arrancaron las inscripciones para feriar, por ello estamos muy contentos del nivel de concurrencia, ya que consideramos que este evento es fundamental para apoyar a emprendedores, artesanos y demás rubros”, señaló.

La funcionaria recalcó que las inscripciones continuarán este jueves 28 y viernes 29, en el horario de 9 a 12 horas, en las oficinas de la Subsecretaría ubicadas en el Paseo Ferroviario.

Más que una feria,

una oportunidad

La feria “A Toda Costa” genera expectativas no solo entre los emprendedores, sino también en el sector turístico y en la comunidad en general. Con cada edición, el evento logra convocar a familias enteras, turistas y visitantes de distintos puntos de la región, quienes encuentran en el Paseo Ferroviario un espacio de recreación, gastronomía, espectáculos en vivo y, sobre todo, un abanico de productos artesanales que van desde indumentaria hasta alimentos regionales.

Sekieliyk subrayó que el evento “ofrece excelentes resultados para los comerciantes, con una recaudación prometedora, en un festival que atrae gran cantidad de visitantes, fomenta el turismo y brinda oportunidades para todos los vecinos y vecinas”.

Expectativa

por septiembre

La edición 2025 promete ser una de las más convocantes de los últimos años, tanto por el crecimiento sostenido de los emprendedores locales como por la participación de feriantes de provincias vecinas, que encuentran en Formosa un escenario propicio para difundir y vender sus creaciones.

Con un cronograma que combinará feria, espectáculos culturales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas, el Paseo Ferroviario volverá a transformarse en un punto de encuentro para la comunidad, donde el comercio, la cultura y el turismo se darán la mano.

De esta manera, la feria “A Toda Costa” reafirma su papel como motor de la economía social y cultural, consolidándose como una de las propuestas más esperadas del calendario anual en Formosa.